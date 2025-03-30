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Германия
30 марта 2025, 21:05 |
94
0

Таблица Бундеслиги. Боруссия Д впервые за месяц одержала победу в Германии

30 марта завершился 27-й тур чемпионата Германии, черно-желтые одолели Майнца 3:1

30 марта 2025, 21:05 |
94
0
Таблица Бундеслиги. Боруссия Д впервые за месяц одержала победу в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта завершились все матчи 27-го тура Бундеслиги 2024/25.

В воскресенье состоялись два матча: Фрайбург – Унион Берлин и Боруссия Дортмунд – Майнц.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Унион Берлин сумел победить со счетом 2:1, а Боруссия Д переиграла соперников 3:1.

Для черно-желтых эта победа стала первой с 1 марта. Предыдущие две встречи подопечные Нико Ковача проиграли.

В таблице чемпионата Германии Боруссия Д не оправдывает ожиданий топ-клуба: 10-е место с 38 очками.

Бундеслига 2024/25. 27-й тур, 30 марта

Фрайбург – Унион Берлин – 1:2

Голы: Холер, 29 – Хедира, 30, Илич, 48

Боруссия Дортмунд – Майнц – 3:1

Голы: Байер, 39, 72, Джан, 42 – Небель, 76

Все результаты 27-го тура Бундеслиги:

  • Байер – Бохум – 3:1
  • Хольштайн – Вердер – 0:3
  • Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:0
  • Вольфсбург – Хайденхайм – 0:1
  • Хоффенхайм – Аугсбург – 1:1
  • Бавария – Санкт-Паули – 3:2
  • Айнтрахт Ф – Штутгарт – 1:0
  • Фрайбург – Унион Берлин – 1:2
  • Боруссия Д – Майнц – 3:1

Таблица Бундеслиги 2024/25 после 27-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 27 20 5 2 78 - 26 65
2 Байер 27 17 8 2 62 - 34 59
3 Айнтрахт Ф 27 14 6 7 55 - 40 48
4 Майнц 27 13 6 8 45 - 31 45
5 Боруссия М 27 13 4 10 44 - 40 43
6 РБ Лейпциг 27 11 9 7 41 - 34 42
7 Фрайбург 27 12 6 9 37 - 40 42
8 Аугсбург 27 10 9 8 30 - 36 39
9 Вольфсбург 27 10 8 9 49 - 41 38
10 Боруссия Д 27 11 5 11 48 - 42 38
11 Штутгарт 27 10 7 10 47 - 44 37
12 Вердер 27 10 6 11 43 - 53 36
13 Унион Берлин 27 8 6 13 25 - 40 30
14 Хоффенхайм 27 6 9 12 33 - 49 27
15 Санкт-Паули 27 7 4 16 22 - 33 25
16 Хайденхайм 27 6 4 17 32 - 52 22
17 Бохум 27 5 5 17 28 - 55 20
18 Хольштайн Киль 27 4 5 18 38 - 67 17
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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