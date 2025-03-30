Таблица Бундеслиги. Боруссия Д впервые за месяц одержала победу в Германии
30 марта завершился 27-й тур чемпионата Германии, черно-желтые одолели Майнца 3:1
30 марта завершились все матчи 27-го тура Бундеслиги 2024/25.
В воскресенье состоялись два матча: Фрайбург – Унион Берлин и Боруссия Дортмунд – Майнц.
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Унион Берлин сумел победить со счетом 2:1, а Боруссия Д переиграла соперников 3:1.
Для черно-желтых эта победа стала первой с 1 марта. Предыдущие две встречи подопечные Нико Ковача проиграли.
В таблице чемпионата Германии Боруссия Д не оправдывает ожиданий топ-клуба: 10-е место с 38 очками.
Бундеслига 2024/25. 27-й тур, 30 марта
Фрайбург – Унион Берлин – 1:2
Голы: Холер, 29 – Хедира, 30, Илич, 48
Боруссия Дортмунд – Майнц – 3:1
Голы: Байер, 39, 72, Джан, 42 – Небель, 76
Все результаты 27-го тура Бундеслиги:
- Байер – Бохум – 3:1
- Хольштайн – Вердер – 0:3
- Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:0
- Вольфсбург – Хайденхайм – 0:1
- Хоффенхайм – Аугсбург – 1:1
- Бавария – Санкт-Паули – 3:2
- Айнтрахт Ф – Штутгарт – 1:0
- Фрайбург – Унион Берлин – 1:2
- Боруссия Д – Майнц – 3:1
Таблица Бундеслиги 2024/25 после 27-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|27
|20
|5
|2
|78 - 26
|65
|2
|Байер
|27
|17
|8
|2
|62 - 34
|59
|3
|Айнтрахт Ф
|27
|14
|6
|7
|55 - 40
|48
|4
|Майнц
|27
|13
|6
|8
|45 - 31
|45
|5
|Боруссия М
|27
|13
|4
|10
|44 - 40
|43
|6
|РБ Лейпциг
|27
|11
|9
|7
|41 - 34
|42
|7
|Фрайбург
|27
|12
|6
|9
|37 - 40
|42
|8
|Аугсбург
|27
|10
|9
|8
|30 - 36
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|10
|8
|9
|49 - 41
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|11
|5
|11
|48 - 42
|38
|11
|Штутгарт
|27
|10
|7
|10
|47 - 44
|37
|12
|Вердер
|27
|10
|6
|11
|43 - 53
|36
|13
|Унион Берлин
|27
|8
|6
|13
|25 - 40
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|6
|9
|12
|33 - 49
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|7
|4
|16
|22 - 33
|25
|16
|Хайденхайм
|27
|6
|4
|17
|32 - 52
|22
|17
|Бохум
|27
|5
|5
|17
|28 - 55
|20
|18
|Хольштайн Киль
|27
|4
|5
|18
|38 - 67
|17
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