Таблица Бундеслиги. Боруссия Д впервые за месяц одержала победу в Германии

30 марта завершились все матчи 27-го тура Бундеслиги 2024/25.

В воскресенье состоялись два матча: Фрайбург – Унион Берлин и Боруссия Дортмунд – Майнц.

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Унион Берлин сумел победить со счетом 2:1, а Боруссия Д переиграла соперников 3:1.

Для черно-желтых эта победа стала первой с 1 марта. Предыдущие две встречи подопечные Нико Ковача проиграли.

В таблице чемпионата Германии Боруссия Д не оправдывает ожиданий топ-клуба: 10-е место с 38 очками.

Бундеслига 2024/25. 27-й тур, 30 марта

Фрайбург – Унион Берлин – 1:2

Голы: Холер, 29 – Хедира, 30, Илич, 48

Боруссия Дортмунд – Майнц – 3:1

Голы: Байер, 39, 72, Джан, 42 – Небель, 76

Все результаты 27-го тура Бундеслиги:

Байер – Бохум – 3:1

Хольштайн – Вердер – 0:3

Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:0

Вольфсбург – Хайденхайм – 0:1

Хоффенхайм – Аугсбург – 1:1

Бавария – Санкт-Паули – 3:2

Айнтрахт Ф – Штутгарт – 1:0

Фрайбург – Унион Берлин – 1:2

Боруссия Д – Майнц – 3:1

Таблица Бундеслиги 2024/25 после 27-го тура