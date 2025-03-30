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МЛС США
Сан-Диего
30.03.2025 05:30 – FT 3 : 2
Лос-Анджелес
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Major League Soccer
30 марта 2025, 07:45 | Обновлено 30 марта 2025, 08:08
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Смоляков положил красоту, но Лос-Анджелес проиграл в матче MLS на 5 голов

Л-А уступил Сан-Диего со счетом 2:3, Артем отыграл 73 минуты, а на 43-й забил гол

30 марта 2025, 07:45 | Обновлено 30 марта 2025, 08:08
311
0
Смоляков положил красоту, но Лос-Анджелес проиграл в матче MLS на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Онни Валакари празднует гол за Сан-Диего

30 марта Лос-Анджелес потерпел поражение в выездном матче Major League Soccer (MLS) против Сан-Диего.

Команды провели поединок на арене стадионе Снапдрэгон. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

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Сан-Диего забил три мяча до 40-й минуты. Отличились Кристофер Маквей, Онни Валакари и Алекс Майтен.

Уже на 43-й Л-А сумел сократить отставание. Супергол в ворота соперников забил 21-летний украинский защитник Артем Смоляков, для которого этот мяч стал первым в США. Смоляков отыграл 73 минуты со старта, после чего был заменен на Райна Холлингшида.

Еще один мяч для Лос-Анджелеса на 45+5-й оформил Дженгиз Ундер. Во втором тайме ни один из коллективов так и не сумел отличиться.

Гости доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Игора Жезуса на 53-й, который получил две желтые карточки.

Сан-Диего после этой победы располагается на втором месте в Западной конференции с 11 очками. У Лос-Анджелеса седьмая строчка и девять пунктов.

MLS 2025. 30 марта

Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2

Голы: Маквей, 21, Валакари, 34, Майтен, 40 – Смоляков, 43, Ундер, 45+5

Удаление: Игор Жезус, 53

События матча

53’
Jesus Igor (Лос-Анджелес) получает красную карточку.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Лос-Анджелес).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Лос-Анджелес).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Майтен (Сан-Диего).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Онни Валакари (Сан-Диего).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Christopher McVey (Сан-Диего).
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Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес Сан-Диего (MLS) Артем Смоляков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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