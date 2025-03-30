Смоляков положил красоту, но Лос-Анджелес проиграл в матче MLS на 5 голов
Л-А уступил Сан-Диего со счетом 2:3, Артем отыграл 73 минуты, а на 43-й забил гол
30 марта Лос-Анджелес потерпел поражение в выездном матче Major League Soccer (MLS) против Сан-Диего.
Команды провели поединок на арене стадионе Снапдрэгон. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
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Сан-Диего забил три мяча до 40-й минуты. Отличились Кристофер Маквей, Онни Валакари и Алекс Майтен.
Уже на 43-й Л-А сумел сократить отставание. Супергол в ворота соперников забил 21-летний украинский защитник Артем Смоляков, для которого этот мяч стал первым в США. Смоляков отыграл 73 минуты со старта, после чего был заменен на Райна Холлингшида.
Еще один мяч для Лос-Анджелеса на 45+5-й оформил Дженгиз Ундер. Во втором тайме ни один из коллективов так и не сумел отличиться.
Гости доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Игора Жезуса на 53-й, который получил две желтые карточки.
Сан-Диего после этой победы располагается на втором месте в Западной конференции с 11 очками. У Лос-Анджелеса седьмая строчка и девять пунктов.
MLS 2025. 30 марта
Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2
Голы: Маквей, 21, Валакари, 34, Майтен, 40 – Смоляков, 43, Ундер, 45+5
Удаление: Игор Жезус, 53
События матча
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