30.03.2025 05:30 – FT 3 : 2
Major League Soccer30 марта 2025, 08:14 |
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Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2. Фантастический мяч Смолякова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча MLS 2025
30 марта 2025, 08:14 |
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30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Сан-Диего и Лос-Анджелес.
Поединок прошел на стадионе Снапдрэгон. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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На 43-й минуте украинский защитник гостей Артем Смоляков забил супергол в ворота соперников.
MLS 2025. 30 марта
Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2
Голы: Маквей, 21, Валакари, 34, Майтен, 40 – Смоляков, 43, Ундер, 45+5
Удаление: Игор Жезус, 53
Видеообзор матча
События матча
53’
Jesus Igor (Лос-Анджелес) получает красную карточку.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Лос-Анджелес).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Лос-Анджелес).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Майтен (Сан-Диего).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Онни Валакари (Сан-Диего).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Christopher McVey (Сан-Диего).
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