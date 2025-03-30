30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Поединок прошел на стадионе Снапдрэгон. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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На 43-й минуте украинский защитник гостей Артем Смоляков забил супергол в ворота соперников.

MLS 2025. 30 марта

Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2

Голы: Маквей, 21, Валакари, 34, Майтен, 40 – Смоляков, 43, Ундер, 45+5

Удаление: Игор Жезус, 53

Видеообзор матча