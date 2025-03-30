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МЛС США
Сан-Диего
30.03.2025 05:30 – FT 3 : 2
Лос-Анджелес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
30 марта 2025, 08:14 |
233
0

Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2. Фантастический мяч Смолякова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

30 марта 2025, 08:14 |
233
0
Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2. Фантастический мяч Смолякова. Видео голов
ФК Лос-Анджелес

30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Поединок прошел на стадионе Снапдрэгон. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 43-й минуте украинский защитник гостей Артем Смоляков забил супергол в ворота соперников.

MLS 2025. 30 марта

Сан-Диего – Лос-Анджелес – 3:2

Голы: Маквей, 21, Валакари, 34, Майтен, 40 – Смоляков, 43, Ундер, 45+5

Удаление: Игор Жезус, 53

Видеообзор матча

События матча

53’
Jesus Igor (Лос-Анджелес) получает красную карточку.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Лос-Анджелес).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Смоляков (Лос-Анджелес).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Майтен (Сан-Диего).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Онни Валакари (Сан-Диего).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Christopher McVey (Сан-Диего).
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Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес Артем Смоляков Сан-Диего (MLS) видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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