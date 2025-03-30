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  4. Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 08:58 |
513
1

Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил

Иван Петряк переживает не лучшие времена в своей карьере

30 марта 2025, 08:58 |
513
1
Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Украинский вингер Иван Петряк, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», рассказал, что сейчас тренируется с юношеской командой «горняков». Футболист заявил, что ни Марино Пушич, ни Дарио Срна с ним не разговаривали.

– Иван, в последний календарный день прошлого года завершилось ваше арендное соглашение с Черноморцем и вы вернулись в Шахтер. Были бы, по крайней мере. Однако даже ни в одной заявке донецкой команды в весенних турах УПЛ я вашей фамилии не видел. В чем дело, куда вы пропали?

– Я в Шахтере, а именно – в юношеской команде донецкого клуба. Тренируюсь с ней, поддерживаю свою физическую форму. Параллельно ищу себе новую команду.

– Очень интересно, но что-то я не совсем понял, а почему вы тренируетесь с юношеской командой? «Косяков» за вами замечено не было, ничего такого не слышал, в сети не читал...

– Так решило руководство клуба.

– А были ли вы на учебно-тренировочных сборах с Шахтером в Турции?

– Нет.

– Еще интереснее. Вы имели разговор с главным тренером «горняков» Марино Пушичем или спортивным директором Дарио Срной? Должны ли вам как-то аргументировать такое отношение к вам?

– Ни с Пушичем, ни со Срной я тоже не разговаривал лично.

Скажу вам так: прямым текстом никто из руководителей Шахтера мне не сказал, что на меня не рассчитывают, а четко дали понять, что именно так и есть. Такие дела…

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Иван Петряк Дарио Срна Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Олександр
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