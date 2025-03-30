Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил

Украинский вингер Иван Петряк, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», рассказал, что сейчас тренируется с юношеской командой «горняков». Футболист заявил, что ни Марино Пушич, ни Дарио Срна с ним не разговаривали.

– Иван, в последний календарный день прошлого года завершилось ваше арендное соглашение с Черноморцем и вы вернулись в Шахтер. Были бы, по крайней мере. Однако даже ни в одной заявке донецкой команды в весенних турах УПЛ я вашей фамилии не видел. В чем дело, куда вы пропали?

– Я в Шахтере, а именно – в юношеской команде донецкого клуба. Тренируюсь с ней, поддерживаю свою физическую форму. Параллельно ищу себе новую команду.

– Очень интересно, но что-то я не совсем понял, а почему вы тренируетесь с юношеской командой? «Косяков» за вами замечено не было, ничего такого не слышал, в сети не читал...

– Так решило руководство клуба.

– А были ли вы на учебно-тренировочных сборах с Шахтером в Турции?

– Нет.

– Еще интереснее. Вы имели разговор с главным тренером «горняков» Марино Пушичем или спортивным директором Дарио Срной? Должны ли вам как-то аргументировать такое отношение к вам?

– Ни с Пушичем, ни со Срной я тоже не разговаривал лично.

Скажу вам так: прямым текстом никто из руководителей Шахтера мне не сказал, что на меня не рассчитывают, а четко дали понять, что именно так и есть. Такие дела…