Легенда Баварии покинет клуб в конце сезона. Гарантировали прощальный матч

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер покинет клуб в конце сезона сообщает Kicker.

По информации источника, 35-летний футболист, контракт которого с мюнхенским грандом истекает летом 2025 года, не продлит соглашение и станет свободным агентом.

В контракте Томас есть пункт о организации прощального матча.

В составе «Баварии» Томас Мюллер провел 742 матча, забил 247 голов и отдал 273 ассиста, 12 раз становился чемпионом германии и 2 раза выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что самый преданный игрок Европы близок к уходу.