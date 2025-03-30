Легенда Баварии покинет клуб в конце сезона. Гарантировали прощальный матч
Томас Мюллер покинет мюнхенский гранд
Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер покинет клуб в конце сезона сообщает Kicker.
По информации источника, 35-летний футболист, контракт которого с мюнхенским грандом истекает летом 2025 года, не продлит соглашение и станет свободным агентом.
В контракте Томас есть пункт о организации прощального матча.
В составе «Баварии» Томас Мюллер провел 742 матча, забил 247 голов и отдал 273 ассиста, 12 раз становился чемпионом германии и 2 раза выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что самый преданный игрок Европы близок к уходу.
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