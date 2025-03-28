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Major League Soccer
28 марта 2025, 18:22 |
1337
2

25 лет в клубе. Самый преданный игрок Европы близок к уходу

Томас Мюллер может покинуть «Баварию»

28 марта 2025, 18:22 |
1337
2
25 лет в клубе. Самый преданный игрок Европы близок к уходу
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер близок к уходу из своего клуба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 35-летний футболист получил соблазнительные предложения от клубов MLS и серьезно рассматривает вариант со своим уходом. Контракт игрока с «Баварией» действует до лета 2025 года.

Стоит отметить, что Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года.

В сезоне 2024/25 Томас Мюллер провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после завершения кампании Томас Мюллер может завершить карьеру.

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Томас Мюллер Бавария трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Mark4854590
Новий контракт Баварія схоже не запропонує, тож або новій клуб. або пенсія. як Кроос
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+1
pol-55
Пора.на ту зарплату(20.5) вже не грає.
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