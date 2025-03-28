25 лет в клубе. Самый преданный игрок Европы близок к уходу

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер близок к уходу из своего клуба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 35-летний футболист получил соблазнительные предложения от клубов MLS и серьезно рассматривает вариант со своим уходом. Контракт игрока с «Баварией» действует до лета 2025 года.

Стоит отметить, что Мюллер находится в системе «Баварии» с 2000 года.

В сезоне 2024/25 Томас Мюллер провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после завершения кампании Томас Мюллер может завершить карьеру.