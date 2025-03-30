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  4. Якуб Меншик – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
30 марта 2025, 07:19 |
25
0

Якуб Меншик – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 1000 в Майами

30 марта 2025, 07:19 |
25
0
Якуб Меншик – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.

Ориентировочно в 21:00 по Киеву на центральный корт выйдут Якуб Меншик (Чехия, ATP 54) и Новак Джокович (Сербия, ATP 5).

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Это будет вторая встреча соперников. В 2024 году Ноле одолел чеха на Мастерсе в Шанхае.

Меншик в Майами прошел Роберто Баутисту Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, Томаша Махача (снялся), Артура Фиса и Тейлора Фритца.

Джокович на своем пути в финал прошел Ринки Хидзикату, Уго Карабелли, Лоренцо Музетти, Себастьяна Корду и Григора Димитрова.

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Якуб Меншик Новак Джокович ATP Майами смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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