Италия
16 января 2026, 14:27 |
Спортивный врач сообщил неутешительные новости о перспективах Довбика

Дмитрий Бабелюк сообщил, что форвард сборной Украины пропустит до пяти месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил травму форварда сборной Украины Артема Довбика, который в ближайшее время будет вынужден перенести операцию по удалению мышечно-сухожильного поражения левого бедра.

«Довбик не поможет сборной Украины в марте и может больше не сыграть в этом сезоне. Нападающий «Ромы» ляжет под нож для того, чтобы решить свою проблему с сухожилием.

Как сообщает Ди Марцио, украинца решили прооперировать после рецидива травмы сухожилия прямой мышцы бедра, что совсем не удивляет, учитывая его историю с рецидивом.

Надеюсь, что, скорее всего, игрока прооперируют в Финляндии, где работает самый известный в мире специалист по сухожилиям – Лассе Лампайнен.

Традиционно восстановление от такой травмы длится около 4-5 месяцев, но все чаще игроки стали идти на этот шаг с целью лучших долгосрочных последствий и предупреждения рецидивов.

Очень поучительная история для всех, особенно клубного персонала, ведь форсирование восстановления, которое увеличивает риск рецидива, может приводить к ситуации, когда лучшим вариантом остается операция и вылет практически на полгода, убивающий не только клуб или сборную, но и эмоционально бьющий по игроку и его близких.

Здоровье Артему и ждем на полях Европы!» – написал Бабелюк в социальных сетях.

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Дмитрий Бабелюк травма операция
Николай Тытюк Источник: Hospital Pass
