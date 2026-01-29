Заря в спарринге забила пять мячей в ворота австрийского клуба

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Заря
29.01.2026 14:00 – FT 5 : 1
Рапид Вена II
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 16:18 | Обновлено 29 января 2026, 16:22
229
0

Матч «Заря» – «Рапид Вена II» завершилась со счетом 5:1

ФК Заря

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 29 января, подопечные Виктора Скрипника провели спарринг с клубом «Рапид Вена II» из второго по силе дивизиона чемпионата Австрии.

«Заря» открыла счет уже на первой минуте. Соперник счет сравнял и удерживал ничью почти до конца первого тайма, но не удержала.

Во втором тайме «Заря» забила еще три мяча. В результате – победа со счетом 5:1.

Эта победа стала для «Зари» первой на сборах. Ранее команда Скрипника два матча проиграла и дважды сыграла вничью.

Товарищеский матч. Турция. 29 января

«Заря» (Луганск, Украина) – «Рапид Вена II» (Австрия) – 5:1

Голы: Верлей 1, 42, 53, Будковский 61, Ярошенко 79 – гол, 14.

«Заря»: Сапутин (Косовский, 68), Джордан (Башич, 68), Янич (Эскинья, 68), Жуниор Рейс, Пердута (Стрюков, 78), Кушниренко (Борис, 82), Дришлюк (Саленко, 55), Попара (Горбач, 55), Андушич (Ярошенко, 78), Верлей (Ба, 78), Будковский (К).

Видеозапись матча

товарищеские матчи Рапид Вена Заря Луганск учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
