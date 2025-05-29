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Лига конференций
Бетис
28.05.2025 22:00 – FT 1 : 4
Челси
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Лига конференций
29 мая 2025, 00:40 |
2591
0

Бетис – Челси – 1:4. Камбек в финале Лиги конференций. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций 2024/25

29 мая 2025, 00:40 |
2591
0
Бетис – Челси – 1:4. Камбек в финале Лиги конференций. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2024/25. Финал, 28 мая

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Эззалзули, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.

ГОЛ! 1:1 Фернандес, 65 мин.

ГОЛ! 1:2 Джексон, 70 мин.

ГОЛ! 1:3 Санчо, 83 мин.

ГОЛ! 1:4 Кайседо, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
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Бетис Челси Бетис - Челси видео голов и обзор Лига конференций Абде Эззалзули Энцо Фернандес Николас Джексон Джейдон Санчо Мойсес Кайседо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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