28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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Лига конференций 2024/25. Финал, 28 мая

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:4

Голы: Эззалзули, 9 – Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.

ГОЛ! 1:1 Фернандес, 65 мин.

ГОЛ! 1:2 Джексон, 70 мин.

ГОЛ! 1:3 Санчо, 83 мин.

ГОЛ! 1:4 Кайседо, 90+1 мин.