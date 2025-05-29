Джейдон САНЧО – прямо на поле: «Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед»
28 мая англичанин забил за Челси в ворота Бетиса в финале Лиги конференций (4:1)
28 мая лондонский Челси переиграл Бетис в финале Лиги конференций 2024/25 со счетом 4:1 и выиграл трофей еврокубка.
Третий мяч на 83-й минуте для пенсионеров забил Джейдон Санчо, который выступает за подопечных Энцо Марески на правах аренды из Манчестер Юнайтед.
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Как сообщает Dayli Express со ссылкой на BBC, Санчо после победы в финале прямо на поле разговаривал с кем-то по телефону и сказал:
«Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед».
В арендном соглашении по Санчо прописано, что Челси обязан выкупить Джейдона за 20 миллионов фунтов стерлингов. Однако если синие заплатят пять миллионов штрафа, то могут отказаться от полноценного трансфера игрока.
He's even got a blue phone case.— Zeno (@CFCZeno) May 28, 2025
Jadon Sancho is Propa Chels.
Sign him up.pic.twitter.com/Ha8h1JHfBg
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