Джейдон САНЧО – прямо на поле: «Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед»

28 мая лондонский Челси переиграл Бетис в финале Лиги конференций 2024/25 со счетом 4:1 и выиграл трофей еврокубка.

Третий мяч на 83-й минуте для пенсионеров забил Джейдон Санчо, который выступает за подопечных Энцо Марески на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает Dayli Express со ссылкой на BBC, Санчо после победы в финале прямо на поле разговаривал с кем-то по телефону и сказал:

«Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед».

В арендном соглашении по Санчо прописано, что Челси обязан выкупить Джейдона за 20 миллионов фунтов стерлингов. Однако если синие заплатят пять миллионов штрафа, то могут отказаться от полноценного трансфера игрока.