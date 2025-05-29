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  4. Джейдон САНЧО – прямо на поле: «Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед»
Англия
29 мая 2025, 01:33 |
217
0

Джейдон САНЧО – прямо на поле: «Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед»

28 мая англичанин забил за Челси в ворота Бетиса в финале Лиги конференций (4:1)

29 мая 2025, 01:33 |
217
0
Джейдон САНЧО – прямо на поле: «Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

28 мая лондонский Челси переиграл Бетис в финале Лиги конференций 2024/25 со счетом 4:1 и выиграл трофей еврокубка.

Третий мяч на 83-й минуте для пенсионеров забил Джейдон Санчо, который выступает за подопечных Энцо Марески на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает Dayli Express со ссылкой на BBC, Санчо после победы в финале прямо на поле разговаривал с кем-то по телефону и сказал:

«Нет, я не вернусь в Манчестер Юнайтед».

В арендном соглашении по Санчо прописано, что Челси обязан выкупить Джейдона за 20 миллионов фунтов стерлингов. Однако если синие заплатят пять миллионов штрафа, то могут отказаться от полноценного трансфера игрока.

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Джейдон Санчо Челси Бетис Бетис - Челси Лига конференций Манчестер Юнайтед аренда игрока трансферы трансферы АПЛ
Даниил Агарков Источник: Daily Express
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