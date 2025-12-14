Владелец ЧФР вынудил футболиста перейти в Полесье, хотя тот хотел в Вердер

Житомирское «Полесье» в зимнее трансферное окно готовится осуществить трансфер 23-летнего опорного полузащитника «ЧФР Клуж» и сборной Косово Линдона Эмерлаху.

Однако этот трансфер, похоже, будет с элементами скандальности.

По информации паблика Kosovo Football, Эмерлаху согласился перейти в «Полесье» только после угроз со стороны владельца «ЧФР Клуж» Нелуту Варги, который угрожал лишить хавбека места в стартовом составе и бонуса в 100 тысяч евро.

Эмерлаху знал, что им также интересуется «Вердер», однако немцы не проявляли конкретики в переговорах, в то время как «Полесье» действовало довольно уверенно.

В итоге руководство «ЧФР Клуж», чтобы не рисковать сделкой, приняло предложение от «Полесья», хотя Эмерлаху понимал, что ему придется ехать в страну, где продолжаются активные военные действия и могут возникать проблемы с безопасностью.

Ранее сообщалось, что «Полесье» согласовало трансфер Эмерлаху, который обойдется клубу в 1,5 миллиона евро.