Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026
26 января продолжатся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 02:30 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Джессика Пегула (США, WTA 6) и Мэдисон Киз (США, WTA 9).
Это будет четвертое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Ван Синьюй, либо с Амандой Анисимовой.
