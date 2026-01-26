Джессика Пегула – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 января продолжатся матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 02:30 по Киеву на Rod Laver Arena выйдут Джессика Пегула (США, WTA 6) и Мэдисон Киз (США, WTA 9).

Это будет четвертое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Ван Синьюй, либо с Амандой Анисимовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА