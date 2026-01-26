Футболист сборной Украины может перейти в гранд АПЛ. Но легко не будет
За Ярмолюком следит «Манчестер Юнайтед»
Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк в недалеком будущем может сменить клубную прописку.
По данным британского издания TeamTalk, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Брентфорда» и сборной Украины. Клуб видит в 21-летнем Ярмолюке усиление полузащиты на годы вперед. Однако отмечается, что манкунианцам будет не просто осуществить этот трансфер, ведь лондонцы не хотят отпускать Егора.
В этом сезоне Ярмолюк провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
