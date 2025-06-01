Замена для Зинченко? Арсеналу посоветовали подписать игрока сборной Украины

Ресурс Football Transfers посоветовал лондонскому «Арсеналу» подписать украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка в качестве замены для Томаса Партея.

Источник отмечает, что летом «канониры» продлят контракт с ганцем, но, вероятно, это будет краткосрочная сделка. Поэтому в будущем лондонский клуб будет вынужден искать ему замену.

Эту роль ресурс, который специализируется на трансферах, как раз и отводит украинцу. В Ярмолюке видят игрока, который может стать топовым полузащитником. Сейчас стоимость Егора оценивается в 18 млн евро, но в дальнейшем, как считает Football Transfers, она будет только расти.

Сообщалось, что «Арсенал» может продать в ближайшие дни другого украинца – Александра Зинченко.