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Англия
01 июня 2025, 17:29 | Обновлено 01 июня 2025, 17:30
209
0

Замена для Зинченко? Арсеналу посоветовали подписать игрока сборной Украины

Канонирам советуют обратить внимание на Ярмолюка

01 июня 2025, 17:29 | Обновлено 01 июня 2025, 17:30
209
0
Замена для Зинченко? Арсеналу посоветовали подписать игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Ресурс Football Transfers посоветовал лондонскому «Арсеналу» подписать украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка в качестве замены для Томаса Партея.

Источник отмечает, что летом «канониры» продлят контракт с ганцем, но, вероятно, это будет краткосрочная сделка. Поэтому в будущем лондонский клуб будет вынужден искать ему замену.

Эту роль ресурс, который специализируется на трансферах, как раз и отводит украинцу. В Ярмолюке видят игрока, который может стать топовым полузащитником. Сейчас стоимость Егора оценивается в 18 млн евро, но в дальнейшем, как считает Football Transfers, она будет только расти.

Сообщалось, что «Арсенал» может продать в ближайшие дни другого украинца – Александра Зинченко.

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Александр Зинченко Егор Ярмолюк Брентфорд Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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