Замена для Зинченко? Арсеналу посоветовали подписать игрока сборной Украины
Канонирам советуют обратить внимание на Ярмолюка
Ресурс Football Transfers посоветовал лондонскому «Арсеналу» подписать украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка в качестве замены для Томаса Партея.
Источник отмечает, что летом «канониры» продлят контракт с ганцем, но, вероятно, это будет краткосрочная сделка. Поэтому в будущем лондонский клуб будет вынужден искать ему замену.
Эту роль ресурс, который специализируется на трансферах, как раз и отводит украинцу. В Ярмолюке видят игрока, который может стать топовым полузащитником. Сейчас стоимость Егора оценивается в 18 млн евро, но в дальнейшем, как считает Football Transfers, она будет только расти.
Сообщалось, что «Арсенал» может продать в ближайшие дни другого украинца – Александра Зинченко.
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