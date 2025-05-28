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Англия
28 мая 2025, 00:27 | Обновлено 28 мая 2025, 00:34
675
0

Источник: Арсенал может продать Зинченко в ближайшие дни

Интерес к украинцу приписывают дортмундской Боруссии

28 мая 2025, 00:27 | Обновлено 28 мая 2025, 00:34
675
0
Источник: Арсенал может продать Зинченко в ближайшие дни
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» может продать украинского защитника Александра Зинченко после открытия дополнительного трансферного окна, которое было запланировано специально под клубный чемпионат мира, сообщает football.london.

Подписывать новых игроков можно будет в период с 1 по 10 июня. Отмечается, что «Арсенал» в эти дни будет пытаться официально закрыть трансферы Мартина Субименди («Реал Сосьедад») и Виктора Дьекереша («Спортинг»).

Кроме того, «канониры» попытаются продать украинского защитника, интерес к которому ещё зимой проявляла дортмундская «Боруссия».

Ранее журналист назвал условие для трансфера Александра Зинченко.

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Александр Зинченко трансферы Арсенал Лондон трансферы АПЛ Мартин Субименди Виктор Дьекереш Боруссия Дортмунд трансферы Бундеслиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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