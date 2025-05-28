Источник: Арсенал может продать Зинченко в ближайшие дни

Лондонский «Арсенал» может продать украинского защитника Александра Зинченко после открытия дополнительного трансферного окна, которое было запланировано специально под клубный чемпионат мира, сообщает football.london.

Подписывать новых игроков можно будет в период с 1 по 10 июня. Отмечается, что «Арсенал» в эти дни будет пытаться официально закрыть трансферы Мартина Субименди («Реал Сосьедад») и Виктора Дьекереша («Спортинг»).

Кроме того, «канониры» попытаются продать украинского защитника, интерес к которому ещё зимой проявляла дортмундская «Боруссия».

Ранее журналист назвал условие для трансфера Александра Зинченко.