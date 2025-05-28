Источник: Арсенал может продать Зинченко в ближайшие дни
Интерес к украинцу приписывают дортмундской Боруссии
Лондонский «Арсенал» может продать украинского защитника Александра Зинченко после открытия дополнительного трансферного окна, которое было запланировано специально под клубный чемпионат мира, сообщает football.london.
Подписывать новых игроков можно будет в период с 1 по 10 июня. Отмечается, что «Арсенал» в эти дни будет пытаться официально закрыть трансферы Мартина Субименди («Реал Сосьедад») и Виктора Дьекереша («Спортинг»).
Кроме того, «канониры» попытаются продать украинского защитника, интерес к которому ещё зимой проявляла дортмундская «Боруссия».
Ранее журналист назвал условие для трансфера Александра Зинченко.
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