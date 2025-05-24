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Англия
24 мая 2025, 02:32 |
259
1

Четыре клуба претендуют на звезду сборной Украины. Ценник – 40 млн евро

Судаков может летом покинуть «Шахтер»

24 мая 2025, 02:32 |
259
1
Четыре клуба претендуют на звезду сборной Украины. Ценник – 40 млн евро
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации известного журналиста ESPN Экрема Конура, «Вест Хэм», «Наполи», «Ювентус» и «Порту» серьезно интересуются Георгием Судаковым. «Шахтер» установил ценник – 40 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Дмитрий Олейник Источник: Экрем Конур
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Это чудо никому и даром не нужно, европейские клубы уже давно поумнели, когда донецкие шестерки, постоянно разводили, тех на бабки 
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