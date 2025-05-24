Англия24 мая 2025, 02:32 |
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Четыре клуба претендуют на звезду сборной Украины. Ценник – 40 млн евро
Судаков может летом покинуть «Шахтер»
24 мая 2025, 02:32 |
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22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации известного журналиста ESPN Экрема Конура, «Вест Хэм», «Наполи», «Ювентус» и «Порту» серьезно интересуются Георгием Судаковым. «Шахтер» установил ценник – 40 миллионов евро.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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Это чудо никому и даром не нужно, европейские клубы уже давно поумнели, когда донецкие шестерки, постоянно разводили, тех на бабки
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