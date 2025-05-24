Четыре клуба претендуют на звезду сборной Украины. Ценник – 40 млн евро

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации известного журналиста ESPN Экрема Конура, «Вест Хэм», «Наполи», «Ювентус» и «Порту» серьезно интересуются Георгием Судаковым. «Шахтер» установил ценник – 40 миллионов евро.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.