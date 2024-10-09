Известная испанская экс-теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла замуж.

Свадьба состоялась 5 октября, Мугуруса вышла замуж за бизнесмена Артура Боржеса. Пара встречалась с 2021 года, а в мае 2023 объявила о помолвке.

Мугуруса познакомилась с Артуром случайно. Во время выступлений на US Open теннисистка прогуливалась по Нью-Йорку, к ней подошел Артур, который просто пожелал удачи. Пара продолжила общение, а Мугуруса заявила, что это была любовь с первого взгляда.

Мугуруса является 2-кратной победительнице турниров Большого шлема: она выигрывала Ролан Гаррос 2016 и Уимблдон 2017. Также испанка в течение четырех недель (с 11 сентября по 8 октября 2017 года) возглавляла одиночный рейтинг WTA. Суммарно за карьеру Мугуруса на уровне WTA одержала 449 побед при 238 поражениях (процент побед – 65,4%). Испанка завоевала 10 титулов в одиночном разряде.

В апреле 2024 года Гарбинье объявила о завершении профессиональной карьеры.

ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж