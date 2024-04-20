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WTA
20 апреля 2024, 17:29 |
986
0

Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Гарбинье Мугуруса повесила ракетку на гвоздь

20 апреля 2024, 17:29 |
986
0
Экс-первая ракетка мира объявила о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Известная испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса официально сообщила о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 30 лет. Свой последний матч она провела еще в январе 2023 года.

Мугуруса является 2-кратной победительнице турниров Большого шлема: она выигрывала Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017. Также испанка в течение четырех недель (с 11 сентября по 8 октября 2017 года) возглавляла одиночный рейтинг WTA.

Суммарно за карьеру Мугуруса на уровне WTA одержала 449 побед при 238 поражениях (процент побед – 65,4). Испанка завоевала 10 титулов в одиночном разряде.

В мае прошлого года Мугуруса объявила о помолвке.

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Гарбинье Мугуруса завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Relevo
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