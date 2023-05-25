Бывшая первая ракетка мира объявила о помолвке

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса рассказала, что ее возлюбленный Артур Борхес сделал ей предложение.

Дату свадьбы испанская теннисситка пока не сообщила, но намекнула, что это может произойти летом 2024 года.

Мугуруса рассказала журналистам, что познакомилась с Артуром случайно. Во время выступлений на US Open теннисистка решила прогуляться по Нью-Йорку, к ней подошел случайный прохожий, который узнал ее и пожелал удачи на турнире. Это был Артур. Позднее Мугуруса и Борхес уже прогуливались вместе и, как сказала Гарбинье, это была любовь с первого взгляда.

Борхес работает в индустрии моды. Два года назад он развелся с финской фигуристкой Киирой Корпи, с которой встречался 11 лет.