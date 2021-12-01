ФОТО. Гарбинье Мугуруса впервые показала своего возлюбленного

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса появилась на торжественном вечере журнала «Vanity Fair» вместе со своим бойфрендом.
Возлюбленного третьей ракетки мира зовут Артур Борхес. Он работает в модной индустрии на компанию Тома Форда.
Летом Артур Борхес после 11 лет отношений развелся с финской фигуристкой Кийрой Корпи.
Источник — Instagram
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