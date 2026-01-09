Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Рексхэм – Ноттингем

Украинский защитник Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Ноттингем Форест» на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Рексхэма».

Игра состоится на арене «Рейскорс Граунд» в Рексхэме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Александра Зинченко в этом сезоне 9 матчей в составе «Ноттингем Форест», но ни одного результативного действия.

