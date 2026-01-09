Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Рексхэм – Ноттингем
Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 22:00
Украинский защитник Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Ноттингем Форест» на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Рексхэма».
Игра состоится на арене «Рейскорс Граунд» в Рексхэме и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Александра Зинченко в этом сезоне 9 матчей в составе «Ноттингем Форест», но ни одного результативного действия.
Стартовые составы на матч Рексхэм – Ноттингем Форест:
Our @EmiratesFACup line-up this evening 👊— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) January 9, 2026
🔴⚪ #WxmAFC pic.twitter.com/hSH6tnqNRe
Taking on Wrexham tonight. 📋 pic.twitter.com/Z5xd2neFHa— Nottingham Forest (@NFFC) January 9, 2026
