  4. Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Рексхэм – Ноттингем
Англия
09 января 2026, 21:13 |
436
0

Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Рексхэм – Ноттингем

Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 22:00

09 января 2026, 21:13 |
436
0
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Рексхэм – Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «Ноттингем Форест» на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Рексхэма».

Игра состоится на арене «Рейскорс Граунд» в Рексхэме и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Александра Зинченко в этом сезоне 9 матчей в составе «Ноттингем Форест», но ни одного результативного действия.

Стартовые составы на матч Рексхэм – Ноттингем Форест:

Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу Рексхэм Александр Зинченко стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
