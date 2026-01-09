Личное желание Скрипника. Заря нацелена на подписание полузащитника из УПЛ

Украинский полузащитник «Кудровки» Артем Мачелюк привлекает внимание «Зари». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, луганский клуб заинтересован в подписании 26-летнего футболиста. Стороны вели переговоры но на данный момент они приостановлены. В «Заре» Артема хочет видеть главный тренер команды Виктор Скрипник.

В текущем сезоне Артем Мачелюк провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Зари» привлекает внимание трех клубов УПЛ.