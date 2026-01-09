Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Личное желание Скрипника. Заря нацелена на подписание полузащитника из УПЛ
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 20:52 | Обновлено 09 января 2026, 21:16
В луганском клубе карьеру может продолжить Артем Мачелюк из «Кудровки»

ФК Кудровка. Артем Мачелюк

Украинский полузащитник «Кудровки» Артем Мачелюк привлекает внимание «Зари». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, луганский клуб заинтересован в подписании 26-летнего футболиста. Стороны вели переговоры но на данный момент они приостановлены. В «Заре» Артема хочет видеть главный тренер команды Виктор Скрипник.

В текущем сезоне Артем Мачелюк провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Зари» привлекает внимание трех клубов УПЛ.

