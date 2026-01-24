Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
В футболисте заинтересованы клубы из Казахстана
Защитник одесского «Черноморца» Ярослав Ракицкий может сменить клуб уже этой зимой. По информации Telegram-канала AmanVIBE, сразу три клуба чемпионата Казахстана заинтересованы в подписании 36-летнего футболиста и изучают условия возможного трансфера.
Ракицкий присоединился к «Черноморцу» в марте 2025 года. С тех пор он провел 26 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне опытный защитник сыграл 17 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.
Одесская команда идет третьей в Первой лиге, а зимой клуб возглавил Роман Григорчук. Лучшие годы карьеры Ракицкий провел в «Шахтере», за который сыграл 358 матчей.
