24 января 2026, 18:45
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну

В футболисте заинтересованы клубы из Казахстана

УПЛ. Ярослав Ракицкий

Защитник одесского «Черноморца» Ярослав Ракицкий может сменить клуб уже этой зимой. По информации Telegram-канала AmanVIBE, сразу три клуба чемпионата Казахстана заинтересованы в подписании 36-летнего футболиста и изучают условия возможного трансфера.

Ракицкий присоединился к «Черноморцу» в марте 2025 года. С тех пор он провел 26 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне опытный защитник сыграл 17 поединков, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Одесская команда идет третьей в Первой лиге, а зимой клуб возглавил Роман Григорчук. Лучшие годы карьеры Ракицкий провел в «Шахтере», за который сыграл 358 матчей.

Олійник🏳️‍🌈Spirt.ua🏳️‍🌈
Ось де Раки зимують☝️Дупозабивайло покаже всім там кузькіну мать.
Да Діма? 
