Испания
25 января 2026, 15:28
ПСЖ завершил трансфер игрока Барселоны. Романо подтвердил

Дро продолжит карьеру в Париже

ПСЖ завершил трансфер игрока Барселоны. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Дро

Испанский полузащитник «Барселоны» Дро продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовали переход 18-летнего футболиста. За Дро заплатят чуть более 6 миллионов евро, прописанных в качестве отступных в его контракте.

В текущем сезоне Дро провел пять матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился одним ассистом. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подписала нападающего.

Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 ПСЖ Фабрицио Романо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
