ПСЖ завершил трансфер игрока Барселоны. Романо подтвердил
Дро продолжит карьеру в Париже
Испанский полузащитник «Барселоны» Дро продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы согласовали переход 18-летнего футболиста. За Дро заплатят чуть более 6 миллионов евро, прописанных в качестве отступных в его контракте.
В текущем сезоне Дро провел пять матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился одним ассистом. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подписала нападающего.
🚨❤️💙 Dro to Paris Saint-Germain, deal confirmed and here we go! 🔐— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2026
All sealed after positive talks PSG-Barça on fee slightly higher than €6m release clause as revealed yesterday.
Agreement with Dro already done since last week, ready for PSG switch.
Deal completed. ⭐️ pic.twitter.com/uDvw78lcHd
