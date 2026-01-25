ПСЖ завершил трансфер игрока Барселоны. Романо подтвердил

Испанский полузащитник «Барселоны» Дро продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовали переход 18-летнего футболиста. За Дро заплатят чуть более 6 миллионов евро, прописанных в качестве отступных в его контракте.

В текущем сезоне Дро провел пять матчей за взрослую команду «Барселоны», отличился одним ассистом. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подписала нападающего.