Легионер Полесья попал на радары клубов УПЛ. Ротань принял решение

Бразильский защитник «Полесья» Жоао Виалле привлек внимание двух клубов УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 23-летний футболист попал на радары двух клубов чемпионата Украины.

Перед сборами главный тренер команды Руслан Ротань выбирал между Жоао и Даниилом Бескоровайным и сделал выбор в пользу бразильца. Украинец же отправился в аренду в «Сумгаит» из Азербайджана.

В текущем сезоне на счету Жоао Виалле всего четыре матча во всех турнирах, без результативных действий.

