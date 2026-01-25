Легионер Полесья попал на радары клубов УПЛ. Ротань принял решение
Жоау Виалле привлек внимание двух украинских клубов
Бразильский защитник «Полесья» Жоао Виалле привлек внимание двух клубов УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 23-летний футболист попал на радары двух клубов чемпионата Украины.
Перед сборами главный тренер команды Руслан Ротань выбирал между Жоао и Даниилом Бескоровайным и сделал выбор в пользу бразильца. Украинец же отправился в аренду в «Сумгаит» из Азербайджана.
В текущем сезоне на счету Жоао Виалле всего четыре матча во всех турнирах, без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка.
