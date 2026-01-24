«Динамо не порадовало мастерством». Эксперт о первых спаррингах клубов УПЛ

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает в межсезонье от отечественных элитных клубов.

– Раннее начало второй части чемпионата УПЛ заставило участников внести коррективы в планы подготовки. Все же, тех, как минимум, сорока дней для тренировочного процесса должно хватить, чтобы встретить новые испытания в феврале во всеоружии. Тем более, что все игроки старались держать себя в тонусе и во время отпуска.

– Что вы имеете в виду?

– Домашние задания, которые тренеры каждый день передавали своим подопечным. Имею в виду занятия фитнесом и на свежем воздухе. Конечно, это была серьезная помощь перед возвращением к тренировкам.

– Практически все наши команды отказались от практики приглашения на просмотр потенциальных новичков. Почему?

– Считаю, что это взвешенное решение, потому что потенциальные новобранцы из-за чрезмерных эмоций часто не могли продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому, как мне кажется, нужно выезжать на сборы уже с новичками-контрактниками.

– Преимущественная часть отечественных команд сейчас дислоцируется в Турции, несколько – в Испании. Какой вариант считаете более эффективным?

– Склоняюсь к турецкому, где погодные условия более близки к тем, что будут в Украине в конце зимы, когда возобновится чемпионат. А после возвращения из солнечной Испании еще потребуется время для адаптации.

– А на январском отрезке подготовки следует больше заботиться о «физике» или, учитывая сжатые сроки, сразу сосредоточиться на игровой практике?

– Раньше была в почете работа без мяча. Сейчас же благодаря тестированию можно синхронно работать на обоих «фронтах».

– Вы сторонник проведения большого количества спаррингов или же собственно тренировочного процесса?

– Поскольку в составе каждой команды на сборе около 30 футболистов, то важно, чтобы было 9-10 контрольных матчей. Игровая практика крайне необходима.

– Насколько важен в спаррингах результат?

– Я всегда ставлю в пример легендарного Валерия Лобановского, который результат спарринга приравнивал к официальному поединку. А те тренеры, которые утверждают, что в контрольных матчах главное игровая практика, думаю, что кривят душой. Потому что добытая победа лучше всего помогает переносить серьезные нагрузки на тренировках, добавляет уверенности и бодрости.

– Из тех матчей украинских команд на сборах, какие бы вы выделили?

– Понравилась «Кудровка», которая разгромила словацкий «Тренчин». Разочаровали футболисты «Динамо», которые в поединке с середняком польской Экстраклясы – «Короной» не порадовали индивидуальным мастерством. С такой игрой интригу в УПЛ не вернуть. Удивил «Верес», который вел против чешского «Богемианс 1905» – 3:0, но сумел проиграть. Впрочем, в целом «Верес» конкурентоспособен только когда действует на максимум своих возможностей. А с чехами ровенчане подумали, что победа уже в кармане, расслабились и расплатились.

– Среди соперников наших команд на зарубежных сборах нет именитых соперников. В чем причина?

– К сожалению, в последнее время наши пути с ними не пересекаются из-за их участия в основном раунде еврокубков. Мы же все реже можем этим похвалиться. Такие реалии, имеем то, что имеем. Хотя, если учитывать, что в Украине уже почти четыре года война с российским агрессором, то нельзя сказать, что при таких сложных условиях уровень отечественных команд сильно упал.

