Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Динамо не порадовало мастерством». Эксперт о первых спаррингах клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 17:14 |
1303
1

«Динамо не порадовало мастерством». Эксперт о первых спаррингах клубов УПЛ

Олег Федорчук оценил стартовые спарринги клубов УПЛ на сборах

24 января 2026, 17:14 |
1303
1 Comments
«Динамо не порадовало мастерством». Эксперт о первых спаррингах клубов УПЛ
ФК Динамо Киев

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает в межсезонье от отечественных элитных клубов.

– Раннее начало второй части чемпионата УПЛ заставило участников внести коррективы в планы подготовки. Все же, тех, как минимум, сорока дней для тренировочного процесса должно хватить, чтобы встретить новые испытания в феврале во всеоружии. Тем более, что все игроки старались держать себя в тонусе и во время отпуска.

– Что вы имеете в виду?

– Домашние задания, которые тренеры каждый день передавали своим подопечным. Имею в виду занятия фитнесом и на свежем воздухе. Конечно, это была серьезная помощь перед возвращением к тренировкам.

– Практически все наши команды отказались от практики приглашения на просмотр потенциальных новичков. Почему?

– Считаю, что это взвешенное решение, потому что потенциальные новобранцы из-за чрезмерных эмоций часто не могли продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому, как мне кажется, нужно выезжать на сборы уже с новичками-контрактниками.

– Преимущественная часть отечественных команд сейчас дислоцируется в Турции, несколько – в Испании. Какой вариант считаете более эффективным?

– Склоняюсь к турецкому, где погодные условия более близки к тем, что будут в Украине в конце зимы, когда возобновится чемпионат. А после возвращения из солнечной Испании еще потребуется время для адаптации.

– А на январском отрезке подготовки следует больше заботиться о «физике» или, учитывая сжатые сроки, сразу сосредоточиться на игровой практике?

– Раньше была в почете работа без мяча. Сейчас же благодаря тестированию можно синхронно работать на обоих «фронтах».

– Вы сторонник проведения большого количества спаррингов или же собственно тренировочного процесса?

– Поскольку в составе каждой команды на сборе около 30 футболистов, то важно, чтобы было 9-10 контрольных матчей. Игровая практика крайне необходима.

– Насколько важен в спаррингах результат?

– Я всегда ставлю в пример легендарного Валерия Лобановского, который результат спарринга приравнивал к официальному поединку. А те тренеры, которые утверждают, что в контрольных матчах главное игровая практика, думаю, что кривят душой. Потому что добытая победа лучше всего помогает переносить серьезные нагрузки на тренировках, добавляет уверенности и бодрости.

– Из тех матчей украинских команд на сборах, какие бы вы выделили?

– Понравилась «Кудровка», которая разгромила словацкий «Тренчин». Разочаровали футболисты «Динамо», которые в поединке с середняком польской Экстраклясы – «Короной» не порадовали индивидуальным мастерством. С такой игрой интригу в УПЛ не вернуть. Удивил «Верес», который вел против чешского «Богемианс 1905» – 3:0, но сумел проиграть. Впрочем, в целом «Верес» конкурентоспособен только когда действует на максимум своих возможностей. А с чехами ровенчане подумали, что победа уже в кармане, расслабились и расплатились.

– Среди соперников наших команд на зарубежных сборах нет именитых соперников. В чем причина?

– К сожалению, в последнее время наши пути с ними не пересекаются из-за их участия в основном раунде еврокубков. Мы же все реже можем этим похвалиться. Такие реалии, имеем то, что имеем. Хотя, если учитывать, что в Украине уже почти четыре года война с российским агрессором, то нельзя сказать, что при таких сложных условиях уровень отечественных команд сильно упал.

Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров посетил тренировочные сборы «Полесья» в Испании.

По теме:
Забивали в конце матча. Левый Берег в спарринге обыграл Чайку
На заснеженном поле. Рух забил пять мячей в ворота тернопольской Нивы
Источник: уволен спортивный директор Ворсклы, назначен новый
Олег Федорчук инсайд учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка Верес Ровно
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Футбол | 24 января 2026, 09:06 3
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»

Мирон Богданович отреагировал на решение Ярмоленко уйти из футбола

Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24 января 2026, 08:05 11
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение

Федерация футбола Англии начала рассматривать дело украинского футболиста

Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Футбол | 23.01.2026, 19:39
Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Динамо ведет переговоры с лучшим бомбардиром Лиги конференций 2024/25
Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»
Футбол | 24.01.2026, 17:24
Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»
Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24.01.2026, 13:06
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
А що ж цей проффесор-всезнайка не береться тренувати якусь команду. Хай там покаже свою прить, а все бла...
Ответить
0
Популярные новости
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 85
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 2
Футбол
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
Провал на старте турнира. Сборная Украины проиграла сборной Армении
22.01.2026, 18:41 43
Футзал
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22
Футбол
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
Мандзын повторил свой рекорд сезона. Начался шестой этап Кубка мира
22.01.2026, 20:41 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем