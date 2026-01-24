Украинский нападающий Тимур Тутеров забил во втором матче подряд за «Эксетер Сити».

Форвард отличился забитым мячом в поединке 28-го тура третьего английского дивизиона против «Порт Вейла» и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Тутеров вышел на поле только на 55-й минуте, а забил уже на 59-й.

Тимур выступает за «Эксетер Сити» на правах аренды.

ВИДЕО. Украинец забил во втором матче подряд в Англии