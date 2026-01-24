Гейм. Сет. Матч. Комо с теннисным счетом разгромил Торино

В субботу, 24 января, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Комо» и «Торино».

Игра прошла в Комо на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья» и завершилась со счетом 6:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, когда Дувикас реализовал выход один на один с голкипером. Прошло еще семь минут, и Батурина точным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество «Комо».

До разгрома команда Фабрегаса довела дело во втором тайме. На 59-й минуте Да Кунья реализовал пенальти, на 66-й – Дувикас реализовал еще один выход на голкипера, через четыре минуты Кюн сместился с фланга в центр и пробил в дальнюю девятку. А финальный счет на 76-й минуте установил Какере, который отправил мяч в ворота точным ударом с лета из-за пределов штрафной.

После этой победы «Комо» с 40 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Торино» же занимает 14-е место, имея в активе 23 балла.

Серия А. 22-й тур, 24 января

Комо – Торино – 6:0

Голы: Дувикас, 9, 66, Батурина, 16, Да Кунья, 59 (пен), Кюн, 70, Какере, 76