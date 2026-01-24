Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забивали в конце матча. Левый Берег в спарринге обыграл Чайку
Украина. Первая лига
24 января 2026, 17:49 | Обновлено 24 января 2026, 17:51
84
0

Победу «Левому Берегу» принесли голы нам 89-й и 90-й минутах

ФК Левый Берег

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. Подопечные Александра Рябоконя в товарищеском матче обыграли «Чайку».

Один из претендентов на выход в УПЛ провел контрольный матч. «Левый Берег» в спарринге со счетом 2:0 победил «Чайку».

Голы команда Александра Рябоконя забила в конце матча. А именно на 89-й и 90-й минутах.

Товарищеский матч. 24 января

«Левый Берег» – «Чайка» – 2:0

Голы: Якимив (89), Н.Волошин (90)

«Левый Берег» (1 тайм): Жмурко, Соколов, Швец, Банада, Сидней, Косовский, Бойченюк, ГНП, Воробчак, Венделл, Гереш.

«Левый Берег» (2 тайм): Домолега, ИНП, Якимив, Коваленко, Мариновский (ИНП, 78), Чепурный, Криворучко, ИНП (ИНП, 78), Галас, Галоян, Н.Волошин

Видеозапись матча

Сергей Турчак
