Забивали в конце матча. Левый Берег в спарринге обыграл Чайку

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона. Подопечные Александра Рябоконя в товарищеском матче обыграли «Чайку».

Один из претендентов на выход в УПЛ провел контрольный матч. «Левый Берег» в спарринге со счетом 2:0 победил «Чайку».

Голы команда Александра Рябоконя забила в конце матча. А именно на 89-й и 90-й минутах.

Товарищеский матч. 24 января

«Левый Берег» – «Чайка» – 2:0

Голы: Якимив (89), Н.Волошин (90)

«Левый Берег» (1 тайм): Жмурко, Соколов, Швец, Банада, Сидней, Косовский, Бойченюк, ГНП, Воробчак, Венделл, Гереш.

«Левый Берег» (2 тайм): Домолега, ИНП, Якимив, Коваленко, Мариновский (ИНП, 78), Чепурный, Криворучко, ИНП (ИНП, 78), Галас, Галоян, Н.Волошин

