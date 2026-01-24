Денис КОСТЫШИН: «Слова папы для меня важны. Я кайфую от игры Колоса»

Украинский полузащитник Денис Костышин неожиданно покинул расположение ФК Дрита, но несколько дней назад стало известно, что Денис подписал контракт американским АК «Бойсе».

Корреспондент Sport.ua пообщался с Денисом о новом этапе его карьеры. Костышин рассказал о возвращении в США, признался, почему покинул ФК Дрита и заговорил о советах отца.

– Поздравляю с новым этапом в карьере. Как возник вариант с возвращением в США?

Спасибо за поздравление. Вариант из АК «Бойсе» возник где-то в конце ноября или начале декабря. Мой друг, Максим Мелеганыч, который является футбольным агентом в Америке, позвонил и говорит: «Есть такое предложение».

Нейт Миллер, ставший главным тренером АК «Бойсе», хотел видеть меня в этом коллективе. Еще во времена, когда он работал главным тренером Сан-Диего, а я играл за «Эль-Пасо Локомотив» – он хотел поработать вместе. И я горел желанием играть под руководством «Нейта» в Сан-Диего. Мы очень много разговаривали, но так случилось, что Сан Диего прекратил свое существование. Создали новую команду Сан-Диего, начавшую играть в MLS.

До начала истории с АК «Бойсе», Нейт Миллер работал ассистентом главного тренера MLS, но согласился на предложение клуба Третьей лиги США. Понимаете, какой здесь уровень, если человек возглавил эту команду.

– Думаю, многих удивил твой переход в АК Бойсе. Этот клуб только приступил к написанию собственной истории и будет выступать в третьем дивизионе. Почему решил пойти на такой шаг, подписав контракт с клубом?

– Да, я понимаю, что для многих этот переход стал неожиданным. У меня тоже были некоторые колебания на этот счет. Понимаете, мне когда показали проект развития клуба... Что планируется в этой команде: кто учредители, какой проект стадиона, базы, тренировочных полей. Показали, где будут снимать жилье. Ну, это просто ВАУ. Это явно не третий дивизион США – они просто отсюда стартуют. Условия просто невероятны.

Болельщики еще не знали, кто будет главным тренером этой команды, не знали, каков будет состав команды, но за два дня продали 7500 сезонных абонементов. Это при том, что стадион вмещает около 9-10 тысяч человек. Если бы он был рассчитан на 20 – спокойно продали бы еще больше абонементов. В этом штате АК «Бойсе» – первая команда, а болельщики очень любят футбол.

Второй аспект перехода – тренер. У меня был не один разговор с ним. То, какой в ​​футбол он хочет играть, то, как он относится ко мне... То, как он хотел видеть меня в своей команде – это дает о себе знать. Когда понимаешь: насколько это амбициозная команда, как она будет развиваться, что вкладывается в эту команду, тренер, который очень хочет тебя видеть. Именно это и стало ключевым.

– Какую роль в этом переходе сыграли Евгений Коноплянка и Роман Зозуля, клиентом которых ты и являешься?

– Да, я работаю с Евгением и Романом, но именно это предложение поступило от Максима. Я пообщался с Жекой, Ромой и Максом – мы нашли общий язык и пришли к общему решению. Всё сложилось очень классно. Я очень рад, что этот разговор получился очень легким и продуктивным.

– Достаточно неожиданным стал и твой уход из ФК Дрита. Теперь уже можешь раскрыть некоторые детали? Кто являлся инициатором такого решения?

– Так сложилось. Я присоединился к Дрите зимой 2025 и отыграл почти все игры в весенней части сезона. Я был одним из игроков, у которых было больше голевых действий в том сезоне за Дриту.

После отпуска мы поехали на учебно-тренировочные сборы, но в итоге, не попал в заявку команды на квалификационные игры Лиги чемпионов и мало играл в чемпионате. Для меня это до сих пор непонятно!

Начал общаться по поводу своего ухода, но мне сказали: «Оставайся – шанс еще будет». В итоге я не играл. Я считаю, что мой уход – правильное решение.

– Ты достаточно много поиграл в УПЛ. Не было ли намерения возвратиться в УПЛ? Может, были какие-то предложения или интерес со стороны каких-то украинских клубов?

– Конечно, всегда есть желание вернуться домой, но ситуация сложилась так, что разрывая контракт с Проволокой, я уже знал, что буду выступать за АК «Бойсе». Я уже принял это решение. У меня не было никаких разговоров с другими клубами.

– Мое мнение, АК «Бойсе» – трамплин для тебя. Какие цели ставишь перед собой в ближайшем футбольном будущем?

– Дай Бог, чтобы это был трамплин. Знаете, АК «Бойсе» – это как «Полесье». Когда они начинали со Второй лиги Украины, все уже знали, что это амбициозный клуб. Колос – начинал со Второй лиги, но все знали, что это будет амбициозный клуб. Металлист 1925, ЛНЗ – все они с чего-то начинали. Так и здесь. АК «Бойс» начинает именно отсюда – это очень сильная команда. Цели и будущее у меня связаны именно с этой командой.

– Насколько часто общаетесь с отцом по поводу твоей карьеры? Что он в большинстве своем советует и насколько его слово является определяющим в твоем окончательном решении?

– Я очень часто общаюсь с папой на футбольные темы и темы, касающиеся моей карьеры. Когда мне поступает какое-нибудь предложение – всегда прошу его рекомендаций. Слушаю, что он посоветует. Эти слова играют немаловажную роль для меня. Так была вся жизнь.

После того как я прекратил работать с ним как с тренером, он стал мне как друг как папа. Мне сейчас гораздо проще воспринимать те или иные решения. Он – человек, который в футболе уже много лет и понимает гораздо больше меня. Его слова для меня очень важны.

– Следишь ли за УПЛ? Как сейчас оценишь хороший сезон для Колоса?

– Я смотрю все игры УПЛ. Когда уикенд, включаешь себе две-три игры в день и кайфуешь. Так незаметно и дни проходят. Я очень счастлив за папу. Счастлив, что он вернулся к работе. Приятно видеть, как выглядит сейчас Колос: эта интенсивность, прессинг. Я кайфую от того, как сейчас смотрится эта команда.

Мой папа – очень сильный мотиватор. Он всегда классно готовил команду физически, но со временем стал сильным тактиком. В настоящее время он объединяет сильную физическую подготовку и тактику. Мне нравится футбол, который сейчас демонстрирует Колос.

– А в чем видишь провал еще одного твоего бывшего клуба – Александрии, которая сейчас является аутсайдером УПЛ?

– По поводу Александрии, не в моей компетенции говорить за провал команды. Это дело тренерского штаба и руководства. Я уважаю этот клуб и людей с кем играл и работал там.