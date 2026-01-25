САРРИ: «Игроки хотят уйти, потому что не видят амбиций в клуба»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после матча 22-го тура Серии А с «Лечче» (0:0) рассказал о продаже лидеров команды и попытках их заменить.

– Как вы видите свое будущее в «Лацио»?

– Нет смысла сейчас спорить. Когда в июне я узнал, что трансферное окно для нас закрыто, я пообещал фанатам, что я выдержу все и продолжу работать с уважением к ним. Посмотрим, как все завершится, возможно, до конца трансферного окна придут двое очень сильных игроков 2005 года рождения и кто-то изменит мнение.

– Правда ли, что игроки уходят, потому что не хотят работать с вами?

– Мне сказали, что они хотят уйти, потому что не видят амбиций в клубе.

– Будет ли замена Романьоли?

– Заменить его сейчас невозможно, ведь он был лидером моей оборонительной линии. Чтобы передать новому игроку то, что знает он, понадобятся месяцы.

– Что скажете о трансферном окне?

– Что-то делать нужно, но это дело клуба.

– Как вы себя чувствуете сейчас?

– Я дал слово и его соблюдаю, всегда так делал, не только в профессии. Я прекрасно понимаю, что со стороны невозможно осознать, что такое «Лацио» – клуб, окруженный невероятной любовью. Обидно знать, что я никогда не смогу полностью отплатить им, но есть гордость от того, что тебя любят эти фанаты.

– «Лацио» сегодня был растерян, или это заслуга «Лечче»?

– Я видел первый тайм с дисциплинированной командой, которая, однако, теряла мяч в банальных ситуациях. Можно говорить о технике, но мы теряли мяч на контратаках с очень низким техническим коэффициентом. Во втором тайме у нас была построенная игра на хорошем уровне на 80 метров, потом мы погасли. Матч был тяжелым, против команды, которая еще 20 дней назад не казалась претендентом на выживание. Для них это была важная игра. Больше, чем агрессия соперников, мы страдали сами.

– Что думаете об акции не приходить на стадион на матч «Лацио» – «Дженоа»?

– «Олимпико» с нашими фанатами – это нечто особенное, пустой «Олимпико» – это большая печаль. Но нужно уважать такие позиции.

В это трансферное окно «Лацио» продал Марио Гендузи в «Фенербахче», Тати Кастельяноса в «Вест Хэм», а Алессио Романьоли близок к переходу в катарский «Аль-Садд».