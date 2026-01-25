Италия25 января 2026, 04:34 |
Дженоа – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 16:00 поединок Серии А
25 января 2026, 04:34 |
В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Болонья».
Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
