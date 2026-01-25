Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
25 января 2026, 04:34
Смотрите 25 января в 16:00 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Болонья».

Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

