Дочь известного баскетболиста стала самой высокооплачиваемой в футболе

Звезда женской сборной США Тринити Родман, дочь легендарного баскетболиста НБА Денниса Родмана, стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире после подписания контракта с «Washington Spirit» на сумму более $1 млн в год.

23-летняя нападающая заключила рекордное трехлетнее соглашение до 2028 года, которое сделало ее самой высокооплачиваемой игроком в истории NWSL и, по словам её агента, — в мировом женском футболе.

Родман вошла в «клуб миллионеров» лиги вслед за одноклубницей по сборной Софией Уилсон, став второй футболисткой NWSL с семизначным годовым доходом.

Несмотря на серьезный интерес со стороны европейских клубов, особенно из Англии, Родман решила остаться в США. Это стало большим успехом для лиги и владелицы клуба Мишель Канг.

«Я сделала «Spirit» своей семьей и хочу продолжить следующий этап карьеры именно здесь», – заявила Родман, подчеркнув, что команда нацелена на титулы и развитие.

Для сохранения звезд лига ввела правило High Impact Player Rule, позволяющее платить топ-футболисткам до $1 млн сверх потолка зарплат. Однако профсоюз игроков продолжает оспаривать это решение.

Родман выступает за «Washington Spirit» с начала профессиональной карьеры – ее выбрали вторым номером драфта NWSL 2021 года.