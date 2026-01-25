Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дочь известного баскетболиста стала самой высокооплачиваемой в футболе
25 января 2026, 04:17
Дочь известного баскетболиста стала самой высокооплачиваемой в футболе

Тринити Родман превзошла всех в женском футболе

Дочь известного баскетболиста стала самой высокооплачиваемой в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тринити Родман

Звезда женской сборной США Тринити Родман, дочь легендарного баскетболиста НБА Денниса Родмана, стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире после подписания контракта с «Washington Spirit» на сумму более $1 млн в год.

23-летняя нападающая заключила рекордное трехлетнее соглашение до 2028 года, которое сделало ее самой высокооплачиваемой игроком в истории NWSL и, по словам её агента, — в мировом женском футболе.

Родман вошла в «клуб миллионеров» лиги вслед за одноклубницей по сборной Софией Уилсон, став второй футболисткой NWSL с семизначным годовым доходом.

Несмотря на серьезный интерес со стороны европейских клубов, особенно из Англии, Родман решила остаться в США. Это стало большим успехом для лиги и владелицы клуба Мишель Канг.

«Я сделала «Spirit» своей семьей и хочу продолжить следующий этап карьеры именно здесь», – заявила Родман, подчеркнув, что команда нацелена на титулы и развитие.

Для сохранения звезд лига ввела правило High Impact Player Rule, позволяющее платить топ-футболисткам до $1 млн сверх потолка зарплат. Однако профсоюз игроков продолжает оспаривать это решение.

Родман выступает за «Washington Spirit» с начала профессиональной карьеры – ее выбрали вторым номером драфта NWSL 2021 года.

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
