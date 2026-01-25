Дочь известного баскетболиста стала самой высокооплачиваемой в футболе
Тринити Родман превзошла всех в женском футболе
Звезда женской сборной США Тринити Родман, дочь легендарного баскетболиста НБА Денниса Родмана, стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире после подписания контракта с «Washington Spirit» на сумму более $1 млн в год.
23-летняя нападающая заключила рекордное трехлетнее соглашение до 2028 года, которое сделало ее самой высокооплачиваемой игроком в истории NWSL и, по словам её агента, — в мировом женском футболе.
Родман вошла в «клуб миллионеров» лиги вслед за одноклубницей по сборной Софией Уилсон, став второй футболисткой NWSL с семизначным годовым доходом.
Несмотря на серьезный интерес со стороны европейских клубов, особенно из Англии, Родман решила остаться в США. Это стало большим успехом для лиги и владелицы клуба Мишель Канг.
«Я сделала «Spirit» своей семьей и хочу продолжить следующий этап карьеры именно здесь», – заявила Родман, подчеркнув, что команда нацелена на титулы и развитие.
Для сохранения звезд лига ввела правило High Impact Player Rule, позволяющее платить топ-футболисткам до $1 млн сверх потолка зарплат. Однако профсоюз игроков продолжает оспаривать это решение.
Родман выступает за «Washington Spirit» с начала профессиональной карьеры – ее выбрали вторым номером драфта NWSL 2021 года.
