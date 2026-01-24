Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 19:39 | Обновлено 24 января 2026, 19:43
У Динамо появились конкуренты в борьбе за Пулулу

На форварда претендуют клубы MLS и чемпионата Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

На ангольского нападающего «Ягеллонии» Афимико Пулулу получился новые варианты продолжения карьеры. Об этом сообщает Weszlo.

По информации источника, 26-летний футболист, который попал на радары киевского «Динамо», привлекает внимание клубов MLS и элитного дивизиона чемпионата Бразилии.

В текущем сезоне Афимико Пулулу провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Кендзерек прокомментировал возможное назначение главным тренером «Динамо».

