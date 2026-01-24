У Динамо появились конкуренты в борьбе за Пулулу
На форварда претендуют клубы MLS и чемпионата Бразилии
На ангольского нападающего «Ягеллонии» Афимико Пулулу получился новые варианты продолжения карьеры. Об этом сообщает Weszlo.
По информации источника, 26-летний футболист, который попал на радары киевского «Динамо», привлекает внимание клубов MLS и элитного дивизиона чемпионата Бразилии.
В текущем сезоне Афимико Пулулу провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.
