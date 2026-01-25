ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился атмосферной публикацией в соцсетях, показав, как проводит свободное время вдали от футбольной суеты.

В Instagram Шовковский опубликовал серию фото с отдыха на природе. На кадрах экс-наставник «бело-синих» вместе с женой Мариной Кутеповой спокойно гуляет и проводит время в компании оленей и других животных, наслаждаясь тишиной и природным окружением.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков, которые отметили необычный формат досуга и атмосферу гармонии и спокойствия, контрастирующую с напряженным футбольным ритмом.

Похоже, Шовковский нашел идеальный способ перезагрузки – ближе к природе и подальше от стадионов.