  ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
25 января 2026, 02:45
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо

Александр Шовковский нашел идеальный досуг

ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
Instagram. Александр Шовковский и Марина Кутепова

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился атмосферной публикацией в соцсетях, показав, как проводит свободное время вдали от футбольной суеты.

В Instagram Шовковский опубликовал серию фото с отдыха на природе. На кадрах экс-наставник «бело-синих» вместе с женой Мариной Кутеповой спокойно гуляет и проводит время в компании оленей и других животных, наслаждаясь тишиной и природным окружением.

Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков, которые отметили необычный формат досуга и атмосферу гармонии и спокойствия, контрастирующую с напряженным футбольным ритмом.

Похоже, Шовковский нашел идеальный способ перезагрузки – ближе к природе и подальше от стадионов.

фото Александр Шовковский Марина Кутепова lifestyle Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
