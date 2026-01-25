Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 04:40 | Обновлено 25 января 2026, 04:43
Юлия Путинцева – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026

Юлия Путинцева – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В 04:30 по Киеву встречу на John Cain Arena начали Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 94) и Ива Йович (США, WTA 27).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится с Ариной Соболенко.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Ива Йович Юлия Путинцева смотреть онлайн Australian Open 2026
