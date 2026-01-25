Юлия Путинцева – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026
25 января проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
В 04:30 по Киеву встречу на John Cain Arena начали Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 94) и Ива Йович (США, WTA 27).
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится с Ариной Соболенко.
