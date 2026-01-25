ФОТО. На россии уволили тренера за чрезмерное использование ChatGPT
Роберто Морено теперь будет сложно найти новую работу
Бывший наставник сборной Испании Роберт Морено был уволен за чрезмерную зависимость от ChatGPT при принятии решений.
48-летний специалист покинул ФК «сочи» в сентябре прошлого года, набрав всего одно очко в семи матчах Первой лиги россии. По словам экс-спортивного директора клуба Андрея Орлова, Морено активно использовал ChatGPT, иногда принимая спорные решения.
Во время выездной поездки в хабаровск тренер полностью следовал рекомендациям ИИ: назначил тренировку на 7 утра за два дня до матча и потребовал, чтобы игроки не спали в течение 28 часов. Футболисты не понимали такого графика, а Морено даже не проконсультировался с игроком, ранее выступавшим за СКА (хабаровск).
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Кроме того, ChatGPT использовался и при выборе нападающего. По данным, загруженным из Wyscout, ИИ рекомендовал Артура Шушеначева, которого и подписали. Однако форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.
«Как дополнительный инструмент – почему бы и нет. Но для Морено GPT стал одним из основных», – отметил Орлов. В итоге игроки и штаб потеряли доверие к тренеру, а «сочи» вылетел из РПЛ. Болельщики также критиковали Морено за стерильный контроль мяча и игнорирование стандартов.
Ранее Морено возглавлял сборную Испании, но покинул пост перед Евро-2020 и был заменен Луисом Энрике, который публично критиковал его подход.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер высказался о новичках команды
Мирон Богданович отреагировал на решение Ярмоленко уйти из футбола