Бывший наставник сборной Испании Роберт Морено был уволен за чрезмерную зависимость от ChatGPT при принятии решений.

48-летний специалист покинул ФК «сочи» в сентябре прошлого года, набрав всего одно очко в семи матчах Первой лиги россии. По словам экс-спортивного директора клуба Андрея Орлова, Морено активно использовал ChatGPT, иногда принимая спорные решения.

Во время выездной поездки в хабаровск тренер полностью следовал рекомендациям ИИ: назначил тренировку на 7 утра за два дня до матча и потребовал, чтобы игроки не спали в течение 28 часов. Футболисты не понимали такого графика, а Морено даже не проконсультировался с игроком, ранее выступавшим за СКА (хабаровск).

Кроме того, ChatGPT использовался и при выборе нападающего. По данным, загруженным из Wyscout, ИИ рекомендовал Артура Шушеначева, которого и подписали. Однако форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

«Как дополнительный инструмент – почему бы и нет. Но для Морено GPT стал одним из основных», – отметил Орлов. В итоге игроки и штаб потеряли доверие к тренеру, а «сочи» вылетел из РПЛ. Болельщики также критиковали Морено за стерильный контроль мяча и игнорирование стандартов.

Ранее Морено возглавлял сборную Испании, но покинул пост перед Евро-2020 и был заменен Луисом Энрике, который публично критиковал его подход.