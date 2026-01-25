Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 04:45 | Обновлено 25 января 2026, 04:48
Карлос Алькарас – Томми Пол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026

25 января лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В 1/8 финала испанец играет против представителя США Томми Пола (АТР 20). Поединок стартовал в 04:45 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это восьмое очное противостояние соперников. Счет 5:2 в пользу Алькараса.

Победитель поединка в четвертьфинале встретится либо с Александром Бубликом, либо с Алексом де Минауром.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
