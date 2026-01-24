Поединок Свитолиной. Расписание матчей украинцев на 25 января на Aus Open
В воскресенье в Мельбурне сыграет не только Элина, но и украинские юниоры
25 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, а также состоятся поединки первого круга юниорских турниров.
В воскресенье в Мельбурне сыграет Элина Свитолина, а также стартуют три украинских юниора: Никита Белозерцев, Полина Скляр, Антонина Сушкова, София Белинская.
Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/8 финала
Rod Laver Arena. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 12:00)
Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8]
Australian Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №14. 1-й запуск (не ранее 01:00)
Никита Белозерцев [6] – Ааро Габет [Q]
Корт №8. 3-й запуск (не ранее 04:00)
Антонина Сушкова – Чжан Цянь Вэй
Корт №12. 3-й запуск (не ранее 04:00)
Полина Скляр [Q] – Тереза Германова
Корт №6. 5-й запуск (не ране 07:00)
София Белинская – Эмили Чен [WC]
Australian Open 2026. Юниоры. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №14. 5-й запуск (не ранее 07:00)
Никита Белозерцев / Джейми Макензи – Ймерали Ибраими / Купер Кесе [WC]
Корт №14. 6-й запуск (не ранее 08:30)
Полина Скляр / Аиши Дас – Мариэлла Тамм / Чжан Жуйэнь [6]
