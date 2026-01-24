25 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 начнутся матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, а также состоятся поединки первого круга юниорских турниров.

В воскресенье в Мельбурне сыграет Элина Свитолина, а также стартуют три украинских юниора: Никита Белозерцев, Полина Скляр, Антонина Сушкова, София Белинская.

Поединок Свитолиной. Расписание матчей украинцев на 25 января на Aus Open

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/8 финала

Rod Laver Arena. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 12:00)

Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8]

Australian Open 2026. Юниоры. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №14. 1-й запуск (не ранее 01:00)

Никита Белозерцев [6] – Ааро Габет [Q]

Корт №8. 3-й запуск (не ранее 04:00)

Антонина Сушкова – Чжан Цянь Вэй

Корт №12. 3-й запуск (не ранее 04:00)

Полина Скляр [Q] – Тереза Германова

Корт №6. 5-й запуск (не ране 07:00)

София Белинская – Эмили Чен [WC]

Australian Open 2026. Юниоры. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №14. 5-й запуск (не ранее 07:00)

Никита Белозерцев / Джейми Макензи – Ймерали Ибраими / Купер Кесе [WC]

Корт №14. 6-й запуск (не ранее 08:30)

Полина Скляр / Аиши Дас – Мариэлла Тамм / Чжан Жуйэнь [6]