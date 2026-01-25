Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брентфорд
25.01.2026 16:00 - : -
Ноттингем Форест
Англия
25 января 2026, 03:52
13
0

Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 16:00 матч чемпионата Англии

25 января 2026, 03:52
13
0
Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Комьюнити Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брентфорд – Ноттингем Форест
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Брентфорд Ноттингем Форест Александр Зинченко Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
