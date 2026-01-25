В воскресенье, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Комьюнити Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.