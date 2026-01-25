25.01.2026 16:00 - : -
Англия25 января 2026, 03:52 |
13
0
Брентфорд – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 16:00 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Комьюнити Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Брентфорд – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
|
