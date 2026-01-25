Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Брентфорд – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 25 января в 16:00 по Киеву

25 января 2026, 10:14 |
76
0
Брентфорд – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд

В воскресенье, 25 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брентфорд

Несмотря на период перестройки, команда продолжает демонстрировать отличные результаты. После 22 туров Премьер-лиги на балансе «пчел» есть 33 зачетных пункта, позволяющих им находиться на 7-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов совсем не велико – и от 12-й, и от 4-й позиции команду отделяет 3 балла.

В Кубке Англии «Брентфорд» выбил «Шеффилд Венздей» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет противостоять полупрофессиональному «Максфилду».

Ноттингем

А вот для «лесников» сезон складывается не лучшим образом. За 22 матча чемпионата команде удалось добыть 22 очка, которые пока разрешают находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета не такое уж серьезное – всего 5 пунктов. В Кубке Англии клуб вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Рексгема».

За 7 туров Лиги Европы англичанам удалось добыть в борьбе 11 баллов, благодаря которым они находятся на 16-м месте общего зачета. Для обеспечения места в плей-офф турнира в последнем раунде основного этапа команде нужно сыграть вничью с «Ференцварошем».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами сохраняется равновесие – у каждой команды по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Брентфорд» непобедим дома уже в течение 7 игр.
  • В последних 8 матчах «Ноттингем» одержал только 1 победу.
  • «Ноттингем» сохранил ворота сухими лишь в 1/8 предыдущих поединков.

Прогноз

«Ноттингем» не демонстрирует хороших результатов в последних матчах, а вот «Брентфорд» наоборот имеет хорошую статистику. Именно поэтому поставлю на победу пчел (с коэффициентом 1.93 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
25 января 2026 -
16:00
Ноттингем Форест
Победа Брентфорда 1.93 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
