Полузащитник киевского Динамо избежал операции, но пропустит два месяца

Полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко, который выступает на правах аренды за польскую «Лехию» (Гданьск), сумел избежать операции, но пропустит длительное время.

21-летний футболист имеет проблемы с пахом, из-за которых он пропустил два последних матча в чемпионате Польши. Главный тренер Джон Карвер сообщил последние новости об украинце:

«Царенко пропустит длительное время. Мы не знаем, когда он вернется на поле, но пройдет очень много времени. По предварительным данным, это два месяца.

Это плохо для нашей команды, для меня и для самого Антона. Мы сделаем все возможное, чтобы он быстрее восстановился и снова сыграл за «Лехию», – сообщил Карвер.

В прошлом сезоне Царенко провел 30 матчей в чемпионате Польши, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость украинца составляет 500 тысяч евро.