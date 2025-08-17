Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его ждет операция. Наставник Лехии рассказал о травме Антона Царенко
Польша
17 августа 2025, 03:57 | Обновлено 17 августа 2025, 04:38
15
0

Его ждет операция. Наставник Лехии рассказал о травме Антона Царенко

Джон Карвер пока не может назвать окончательный диагноз

17 августа 2025, 03:57 | Обновлено 17 августа 2025, 04:38
15
0
Его ждет операция. Наставник Лехии рассказал о травме Антона Царенко
ФК Лехия. Джон Карвер

Главный тренер «Лехии» из Гданьска Джон Карвер рассказал о травме украинского хавбека Антона Царенко:

«Мы еще ждем окончательного диагноза по поводу Антона Царенко. Либо его ждет долгий перерыв, либо операция.

В любом случае, возвращения придется ждать долго».

Недавно Лехия взяла в аренду 21-летнего украинца у Динамо еще на один сезон.

По теме:
Андрей Близниченко проходит реабилитацию после травмы в Металлурге
Полесье предлагало миллион долларов за вингера из чемпионата Польши
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила бюстом возле бассейна
Антон Царенко Лехия Гданьск травма чемпионат Польши по футболу операция
Николай Степанов Источник: ФК Лехия Гданьск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16 августа 2025, 08:40 26
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат

Украинец недавно стал игроком парижан

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 16 августа 2025, 19:20 13
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 16.08.2025, 20:45
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 17.08.2025, 01:33
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
Интер Майами – Лос-Анджелес Гэлакси. Прогноз и анонс на матч MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
15.08.2025, 05:30
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем