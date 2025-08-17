Его ждет операция. Наставник Лехии рассказал о травме Антона Царенко

Главный тренер «Лехии» из Гданьска Джон Карвер рассказал о травме украинского хавбека Антона Царенко:

«Мы еще ждем окончательного диагноза по поводу Антона Царенко. Либо его ждет долгий перерыв, либо операция.

В любом случае, возвращения придется ждать долго».

Недавно Лехия взяла в аренду 21-летнего украинца у Динамо еще на один сезон.