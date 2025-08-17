Польша17 августа 2025, 03:57 | Обновлено 17 августа 2025, 04:38
15
0
Его ждет операция. Наставник Лехии рассказал о травме Антона Царенко
Джон Карвер пока не может назвать окончательный диагноз
17 августа 2025, 03:57 | Обновлено 17 августа 2025, 04:38
15
0
Главный тренер «Лехии» из Гданьска Джон Карвер рассказал о травме украинского хавбека Антона Царенко:
«Мы еще ждем окончательного диагноза по поводу Антона Царенко. Либо его ждет долгий перерыв, либо операция.
В любом случае, возвращения придется ждать долго».
Недавно Лехия взяла в аренду 21-летнего украинца у Динамо еще на один сезон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 августа 2025, 08:40 26
Украинец недавно стал игроком парижан
Футбол | 16 августа 2025, 19:20 13
Доминик Ливакович заинтересовал киевлян
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Футбол | 16.08.2025, 20:45
Футбол | 17.08.2025, 01:33
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 13:52 3
15.08.2025, 07:50 2
16.08.2025, 04:22
16.08.2025, 07:20 2
15.08.2025, 06:21
15.08.2025, 05:30
15.08.2025, 17:55 2
15.08.2025, 04:36 1