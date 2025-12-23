Пропустил полгода. Украинский легионер восстановился от тяжелой травмы

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Польша
23 декабря 2025, 23:01 |
Богдан Сарнавский закончил реабилитацию от повреждения мениска

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Сарнавский

Украинский голкипер гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский восстановился от повреждения мениска. Об этом сообщает trojmiasto.pl.

По информации источника, 30-лтений футболист, который перенес операцию, прошел реабилитацию и уже 5 января 2026 года начнет работ уна сборах вместе со всей командой.

Травму украинец получил еще летом, потому в текущем сезон он не успел провести ни одного матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

«Лехия» с 20 баллами после 18 баллов идет 13-й в турнирной таблице чемпионата Польши.

травма операция операция на колене травма колена Лехия Гданьск Богдан Сарнавский чемпионат Польши по футболу
Даниил Кирияка Источник
