Пропустил полгода. Украинский легионер восстановился от тяжелой травмы
Богдан Сарнавский закончил реабилитацию от повреждения мениска
Украинский голкипер гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский восстановился от повреждения мениска. Об этом сообщает trojmiasto.pl.
По информации источника, 30-лтений футболист, который перенес операцию, прошел реабилитацию и уже 5 января 2026 года начнет работ уна сборах вместе со всей командой.
Травму украинец получил еще летом, потому в текущем сезон он не успел провести ни одного матча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
«Лехия» с 20 баллами после 18 баллов идет 13-й в турнирной таблице чемпионата Польши.
