Украинский голкипер-легионер получил серьезную травму. Будет операция
Богдан Сарнавский травмировал мениск
Украинский голкипер гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский получил травму мениска, сообщает trojmiasto.
По информации источника, 30-летний голкипер травмировался во время тренировки. Украинец в ближайшее время будет прооперирован. Клуб из Гданьска арендует у «Ракува» Муххамада Шахиновича в качестве замены Богдана.
В прошедшем сезоне Богдан Сарнавский провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 3 из которых стали сухими, и пропустил 25 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Лехия» с украинцами уступила в первом туре чемпионата Польши.
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