Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский голкипер-легионер получил серьезную травму. Будет операция
Польша
24 июля 2025, 18:25 |
454
0

Украинский голкипер-легионер получил серьезную травму. Будет операция

Богдан Сарнавский травмировал мениск

24 июля 2025, 18:25 |
454
0
Украинский голкипер-легионер получил серьезную травму. Будет операция
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Сарнавский

Украинский голкипер гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский получил травму мениска, сообщает trojmiasto.

По информации источника, 30-летний голкипер травмировался во время тренировки. Украинец в ближайшее время будет прооперирован. Клуб из Гданьска арендует у «Ракува» Муххамада Шахиновича в качестве замены Богдана.

В прошедшем сезоне Богдан Сарнавский провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 3 из которых стали сухими, и пропустил 25 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Лехия» с украинцами уступила в первом туре чемпионата Польши.

По теме:
Что будет с украинцем? В Италии рассказали важные новости о Довбике
Вынужденно покинул поле. Карпаты потеряли легионера во время летних сборов
ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к занятиям в основной группе
Богдан Сарнавский Лехия Гданьск травма чемпионат Польши по футболу
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона
Футбол | 24 июля 2025, 17:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона
ОФИЦИАЛЬНО. Усилились на ЛЧ. Чемпион Бельгии подписал голкипера Брайтона

Кьелл Схерпен принадлежал английскому клубу, но играл в основном по аренде

Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Бокс | 24 июля 2025, 05:55 0
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»
Тренер Паркера: «У Усика есть два варианта. Заставить его невозможно»

Энди Ли ждет, что решит украинец

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24.07.2025, 08:02
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
Бокс | 23.07.2025, 23:00
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24.07.2025, 18:08
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
Усик получил за бой с Дюбуа меньше, чем ожидалось. Известна сумма
24.07.2025, 08:32 17
Бокс
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми не будет драться ни за какие деньги
23.07.2025, 07:40 5
Бокс
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
23.07.2025, 12:33 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 10
Бокс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
Отказать будет тяжело. Топ-клуб АПЛ предложил рекордную сумму по Забарному
Отказать будет тяжело. Топ-клуб АПЛ предложил рекордную сумму по Забарному
22.07.2025, 23:55 6
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
23.07.2025, 02:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем