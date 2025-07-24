Украинский голкипер-легионер получил серьезную травму. Будет операция

Украинский голкипер гданьской «Лехии» Богдан Сарнавский получил травму мениска, сообщает trojmiasto.

По информации источника, 30-летний голкипер травмировался во время тренировки. Украинец в ближайшее время будет прооперирован. Клуб из Гданьска арендует у «Ракува» Муххамада Шахиновича в качестве замены Богдана.

В прошедшем сезоне Богдан Сарнавский провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 3 из которых стали сухими, и пропустил 25 мячей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Лехия» с украинцами уступила в первом туре чемпионата Польши.