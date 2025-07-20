Неудачный дебют Дячука. Лехия с украинцами уступила в первом туре лиги

В воскресенье, 20 июля, состоялся поединок первого тура чемпионата Польши по футболу между клубами «Гурник» Забже и «Лехия» Гданьск.

Местом проведения встречи стал «стадион имени Эрнеста Поля» в городе Забже.

С первых минут в стартовом составе «Лехии» вышел украинский нападающий Богдан Вьюнник и вратарь Богдан Сарнавский, пока арендованные футболисты из киевского «Динамо» Антон Царенко и Максим Дячук начали игру с замены.

Первыми в матче отличились хозяева, которые реализовали возможность на 33-й минуте. После перерыва на поле появился Царенко, однако выход украинца никак не изменил положение «Лехии». Гости во второй раз не удержали соперника и пропустили еще один мяч.

На 71-й минуте дебютировал за «Лехию» Дячук, который недавно присоединился к команде.

Гости сократили отставание под занавес поединка – гол с пенальти забил Рифет Капич, но времени на большее «Лехии» не хватило.

В итоге «Лехия» начала новый сезон с поражения «Гурнику» – 1:2.

Чемпионат Польши. 1-й тур, 20 июля

«Гурник» Забже – «Лехия» Гданьск – 2:1

Голы: Лукошек, 33, Кубицки, 68 – Капич, 88 (пенальти)