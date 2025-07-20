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Чемпионат Польши
Гурник Забже
20.07.2025 15:45 - : -
Лехия
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Польша
20 июля 2025, 11:25 |
50
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Гурник Забже – Лехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Польши

Поединок состоится 20 июля и начнется в 15:45 по Киеву

20 июля 2025, 11:25 |
50
0
Гурник Забже – Лехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Польши
ФК Лехия

20 июля на Стадионе имени Эрнеста Поля пройдет матч 1-го туре Экстраклассы Польши, в котором Гурник Забже сыграет против Лехии. Поединок начнется в 15:45 по киевскому времени.

Гурник Забже

Команда имеет впечатляющий перечень чемпионских титулов. Вот только последний из них был завоеван еще в конце 80-х годов прошлого века. Более того, за три крайних десятилетия только однажды получилось выйти в еврокубки. Так что давно уже уровень задач ограничивается продлением себе прописки в высшем дивизионе страны.

В прошлом сезоне клуб показал достаточно хорошие результаты. Он собрал 13 побед и 47 очков, и с положительным соотношением забитых и пропущенных голов расположился строго на середине таблицы, на девятом месте. Посмотрим, что получится у Гаспарека - словацкого специалиста, что со Спартак Трнава трижды брал национальный кубок, смогли заманить поработать в Польше, назначив на должность в прошлом месяце.

Лехия

Клуб гораздо скромнее своего первого соперника в новом сезоне. Кроме неожиданного прорыва 2019-го года, с третьим местом в чемпионате (лучший результат с середины прошлого века), еще и в сочетании с кубком страны, особенно и вспомнить нечего. Более того, после этого покидали высший дивизион страны, сумев в него вернуться только в 2024-м году.

Новичок, что отличается обилием украинцев в обойме (в прошлом сезоне тут активно играли Вьюнник, Сарнавский, Царенко, Хлань, Желизко и Булеца), смог выполнить главную задачу. Он набрал достаточно очков, чтобы сохранить себе прописку в Экстраклассе - более того, с 37 баллами даже финишировал на четырнадцатой позиции в итоговой таблице. В итоге Джон Карвер, что возглавил команду в конце прошлой осени, сохранил свой пост и попытается обеспечить дальнейший прогресс для футбольного Гданьска.

Статистика личных встреч

У Лехии было четыре победы при паре ничьих. Но весной он дома проиграл гостям из Забже.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но в последнее время в этой паре всегда рубятся до последнего - ставим на то, что и тут будет обе забьют (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Гурник Забже
20 июля 2025 -
15:45
Лехия
Обе забьют 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Гурник Забже Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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