Динамо не захотело, чтобы в клуб возвращался украинский футболист

Ранее украинские СМИ сообщали, что «Динамо» якобы хочет вернуть Антона Царенко из аренды.

Однако в лагере команды Игоря Костюка пока не планируют его возвращать. По информации ТаТоТаке, аренда 21-летнего полузащитника в «Лехии» не прекращена, и в «Динамо» рассчитывают, что Царенко продолжит набирать игровую практику в Польше до конца сезона.

В этом сезоне на счету Царенко три матча – без результативных действий.

