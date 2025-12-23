Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо не захотело, чтобы в клуб возвращался украинский футболист
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 21:42 | Обновлено 23 декабря 2025, 21:54
Динамо не захотело, чтобы в клуб возвращался украинский футболист

Царенко продолжит играть в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Царенко

Ранее украинские СМИ сообщали, что «Динамо» якобы хочет вернуть Антона Царенко из аренды.

Однако в лагере команды Игоря Костюка пока не планируют его возвращать. По информации ТаТоТаке, аренда 21-летнего полузащитника в «Лехии» не прекращена, и в «Динамо» рассчитывают, что Царенко продолжит набирать игровую практику в Польше до конца сезона.

В этом сезоне на счету Царенко три матча – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.

