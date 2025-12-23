Динамо не захотело, чтобы в клуб возвращался украинский футболист
Царенко продолжит играть в Польше
Ранее украинские СМИ сообщали, что «Динамо» якобы хочет вернуть Антона Царенко из аренды.
Однако в лагере команды Игоря Костюка пока не планируют его возвращать. По информации ТаТоТаке, аренда 21-летнего полузащитника в «Лехии» не прекращена, и в «Динамо» рассчитывают, что Царенко продолжит набирать игровую практику в Польше до конца сезона.
В этом сезоне на счету Царенко три матча – без результативных действий.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.
