Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини

19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Во второй игре поединка на корт вышли Элина Свитолина (WTA 13) и Жасмин Паолини (WTA 8). Украинка потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4

Во второй партии Элина упустила преимущество со счета 4:2 (A:40) на своей подаче.

Свитолина провела третье очное противостояние против Паолини и впервые проиграла итальянке. Ранее Элина обыгрывала Жасмин на Australian Open 2025 и Ролан Гаррос 2025.

Паолини принесла сборной Италии первый балл и сравняла счет в противостоянии, 1:1. В первой игре поединка Италии и Украины Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто.

Победитель противостояния определится в парном матче, на который заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Жасмин Паолини / Сара Эррани.

Италия – Украина – 1:1