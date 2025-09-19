Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 16:43 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:18
Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Во второй игре поединка на корт вышли Элина Свитолина (WTA 13) и Жасмин Паолини (WTA 8). Украинка потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4

Во второй партии Элина упустила преимущество со счета 4:2 (A:40) на своей подаче.

Свитолина провела третье очное противостояние против Паолини и впервые проиграла итальянке. Ранее Элина обыгрывала Жасмин на Australian Open 2025 и Ролан Гаррос 2025.

Паолини принесла сборной Италии первый балл и сравняла счет в противостоянии, 1:1. В первой игре поединка Италии и Украины Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто.

Победитель противостояния определится в парном матче, на который заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Жасмин Паолини / Сара Эррани.

Италия – Украина 1:1

  • Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк2:6, 3:6
  • Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4

По теме:
Жасмин Паолини – Элина Свитолина. Упущенный шанс. Видеообзор матча
Паолини / Эррани – Л. Киченок / Костюк. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Сборная Украины внесла изменение в состав пары на решающий матч с Италией
Элина Свитолина Жасмин Паолини женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 49
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad Holl
Віддати 7 гейм в другому сеті , коли він сам йшов у руки треба було постаратися .Дві грубі помилки біля сітки і матч перевернувся . На жаль на третій сет не хватило сил. 
Єдине , що Паоліні вимотала добре і це плюс. 
Ответить
+7
Макс Максов
Будемо сподіватись, що в Паоліні не вистачить сил ще на парний матч...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
ptolemeus
Кіченочки навряд витягнуть. З великою ймовірністю, що пару програють. Але все одно добре, що попали і четвірку.
Ответить
+2
C.Пеклов
Почала добре,а закінчила недобре.Не вистачило Еліні сил,концентрації й везіння.
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Божевілля якесь, Еліна просто віддала завідомо виграний матч Жасмін...ех як же шкода, але всеодно Україна в четвірці найсильніших команд світу - це неабияк приємно, окреме дякую Марті, вона дуже сильно грає за збірну, дай Бог буде повноцінна заміна Світоліній в майбутрьому
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Все буде добре
Ответить
+1
chevars
За час до парної гри склад можна скорегувати. Марченко , якщо він справжній капітан, повинен був би додати Марту до Люди, і тоді ще будуть якійсь шанси 
Ответить
+1
APL
Підкажіть коли приблизно пара грати буде? Дякую. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
VITASS
Буває й таке. Еля програла. Але і Паоліні почала показувати щось неймовірне. Всі лінії обстріляла. Да і була більш гострішою і швидшою. Шкода. Але чекаємо пару
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Fdail
Матч з Бадосою таки проявився в самий невдалий момент. Перемога була дуже близько , але це теніс. Тепер неважливо на фаворитів треба боротися в парі , Жасмін теж не залізна.
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Вона сильно похуділа
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Sit Simurg
Як там - "Дивіться , Еліна готується до USOp в 40-градусну спеку" .... Да після таких "тренувань" організму треба місяць відновлюватись ....
І я впевнений, що це була спрямована дія ..
Ответить
0
chevars
А тут би Даяна згодилася
Ответить
0
chevars
Еррані, як кажуть, майстерність не проп'єш
Ответить
0
Vitason
Не скоро буде в нас такий шанс вийти у фінал  Кубка Білі Джин Кінг,Еліна підвела
Ответить
0
First Capital
Как же так, Харьковчаночка наша?!
Ответить
0
chevars
Ох, Люда не в дугу, суцільні помилки
Ответить
0
chevars
Ну, Люда як же так слабенько підставляти ракетку, ще й два рази поспіль
Ответить
0
Flashback
Включил при счёте 6:3, 4:2
О, думаю, круто, Элина в форме
И началось, флэшбэк полуфинала РГ с Халеп, когда слила второй сет с 5:2. Точно также - начав пижонить, почуяв победу в кармане.
Потом еще те 5 брейкпоинтов в третьем. Уже по теории вероятностей один да можно было взять. После героичного отыгрыша подачи - слить свою под 0.
В общем, классика от Элины... Одни и те же ошибки, не давшие ей стать топом и сыграть хотя бы в финале одного ТБШ. Прежде всего психология(
На пару уже никаких надежд нет.
Ответить
0
VITASS
59 проти 5 ...шансів мізер, але чим дідько не шуткує....авдруг?!!!!
Ответить
0
Популярные новости
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 4
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
