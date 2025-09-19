Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК
19 сентября проходит матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.
Во второй игре поединка на корт вышли Элина Свитолина (WTA 13) и Жасмин Паолини (WTA 8). Украинка потерпела поражение в трех сетах за 2 часа и 25 минут.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина
Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
Во второй партии Элина упустила преимущество со счета 4:2 (A:40) на своей подаче.
Свитолина провела третье очное противостояние против Паолини и впервые проиграла итальянке. Ранее Элина обыгрывала Жасмин на Australian Open 2025 и Ролан Гаррос 2025.
Паолини принесла сборной Италии первый балл и сравняла счет в противостоянии, 1:1. В первой игре поединка Италии и Украины Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто.
Победитель противостояния определится в парном матче, на который заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Жасмин Паолини / Сара Эррани.
Италия – Украина – 1:1
- Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6
- Жасмин Паолини – Элина Свитолина – 3:6, 6:4, 6:4
Єдине , що Паоліні вимотала добре і це плюс.
І я впевнений, що це була спрямована дія ..
О, думаю, круто, Элина в форме
И началось, флэшбэк полуфинала РГ с Халеп, когда слила второй сет с 5:2. Точно также - начав пижонить, почуяв победу в кармане.
Потом еще те 5 брейкпоинтов в третьем. Уже по теории вероятностей один да можно было взять. После героичного отыгрыша подачи - слить свою под 0.
В общем, классика от Элины... Одни и те же ошибки, не давшие ей стать топом и сыграть хотя бы в финале одного ТБШ. Прежде всего психология(
На пару уже никаких надежд нет.